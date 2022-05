Ms Marvel: il nuovo promo e i poster dei personaggi

A una decina di giorni dall’esordio su Disney+ i Marvel Studios hanno rilasciato un nuovo promo ricco d’azione per Ms Marvel, oltre ai character poster dei vari personaggi.

Potere vedere Kamala Khan. E Yusuf, Muneeba e Aamir Khan. E anche i migliori amici di Kamala, Bruno e Nakia. Ma ce ne sono ancora altri da incontrare lungo il viaggio che Kamala farà per conoscere i suoi poteri e diventare la protagonista di Ms Marvel dei Marvel Studios. Nel nuovo promo vediamo Kamala sperimentare i suoi nuovi poteri e affrontare numerosi nemici.

Prima dell’uscita della serie in arrivo, in streaming esclusivamente su Disney+, ecco i nuovissimi poster dei personaggi di Ms Marvel con gli amici, la famiglia, i nemici e altro di Kamala nella galleria di immagini qui sotto!

I poster dei personaggi di Ms Marvel

Ms Marvel debutterà esclusivamente su Disney+ l’8 giugno.

Ms Marvel è una nuova serie originale che introduce Kamala Khan, un’adolescente musulmana americana cresciuta a Jersey City. Un’accanita giocatrice e una vorace scrittrice di fan-fiction, Kamala è un super fan con un’immaginazione smisurata, in particolare quando si tratta di Captain Marvel. Eppure Kamala si sente invisibile sia a casa che a scuola, fino a quando non ottiene super poteri come gli eroi che ha sempre ammirato. La vita migliora con i super poteri, giusto?

Iman Vellani interpreta Kamala Khan alias Ms Marvel. Il cast comprende anche Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Nakli, Azhar Usman, Travina Springer e Nimra Bucha.

Gli episodi sono diretti da Adil El Arbi e Bilall Fallah, Meera Menon e Sharmeen Obaid-Chinoy. Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso e Bisha K. Ali sono i produttori esecutivi. I co-produttori esecutivi della serie sono Sana Amanat e Trevor Waterson, e Bisha K. Ali è la sceneggiatrice principale.