Loki – la regista della prima stagione commenta il suo abbandono alla serie

La prima stagione di Loki si è conclusa ormai da tempo, ovviamente su Disney+.

La serie vede il fratellastro di Thor alterare le linee temporali e la storia dell’umanità a proprio piacimento dopo essere fuggito con il Tesseract nel 2012 durante gli eventi di Avengers: Endgame (2019), attirando l’attenzione della Time Variance Authority.

La regista della prima stagione di Loki, Kate Herron, ha incontrato Variety per parlare della serie MCU e del perché non tornerà per la seconda stagione dello show.

La Herron ha confermato per la prima volta di aver avuto una “conversazione” con i Marvel Studios sul ritorno alla regia della seconda stagione, ma ha ammesso che il lavoro non faceva per lei.

Ecco le sue parole:

“Ho lavorato allo show per tre anni in totale. Sentivo semplicemente di aver riversato tutto dentro. È quasi come una specie di storia da campeggio a cui ogni regista infonde la sua interpretazione e la sua prospettiva. Sentivo di aver dato tanto al progetto. Ho pensato ‘Sai cosa? Questo è stato il mio massimo sforzo per Loki. Sentivo che dovesse esserci una nuova persona con una nuova prospettiva… Questo, per me, è ciò che determinerà una bella stagione.”

Loki – di cosa parla la serie TV?

Ricordiamo che Loki è ambientata nella timeline alternativa di Avengers: Endgame in cui Loki riesce a fuggire dalla New York del 2012 grazie al Tesseract, la serie seguirà il personaggio, a spasso nel tempo e di conseguenza alle prese con la TVA (Time Variance Authority), organizzazione che nei fumetti Marvel Comics si occupa di monitorare le varie linee temporali.

Inizialmente la Serie TV sul ‘Dio degli Inganni’ doveva uscire ogni Venerdì a partire dall’11 Giugno, invece successivamente il sito di streaming Disney+ ha deciso di anticipare i nuovi episodi al Mercoledì della stessa settimana, e cioè la serie è uscita il 9 Giugno, con 2 giorni di anticipo rispetto a quanto era stato previsto.

