Un documentario su Ms Marvel prima dell’esordio su Disney+

Lo speciale A Fan’s Guide to Ms. Marvel racconterà la genesi del personaggio

La nuova serie dei Marvel Studios Ms Marvel arriverà su Disney+ il prossimo 8 giugno, ma a sorpresa sarà preceduta da un documentario che racconterà la genesi del personaggio a fumetti e la sua successiva trasposizione sul piccolo schermo.

È stato infatti rivelato sul sito What’s On Disney Plus che i Marvel Studios rilasceranno uno speciale documentario riguardante Ms Marvel, separato dai soliti episodi Assembled che normalmente arrivano dopo che ogni spettacolo MCU ha terminato la sua corsa (quello su Moon Knight è atteso per mercoledì 25 maggio).

Lo speciale si intitolerà A Fan’s Guide to Ms Marvel e arriverà sul servizio streaming mercoledì 1 giugno, esattamente una settimana prima dell’esordio della serie. Ecco la presentazione dello speciale:

“A Fan’s Guide to Ms Marvel” è un cortometraggio documentario che ti offre uno sguardo esclusivo dietro la rivoluzionaria serie originale, “Ms Marvel“, dalle origini dei fumetti allo sviluppo e alla produzione come prossima serie di successo dei Marvel Studios su Disney+. Presenta interviste con il suo pluripremiato team di registi e l’affascinante star dello show, il nuovo arrivato Iman Vellani.

Questa è la prima volta che i Marvel Studios pubblicano uno speciale dietro le quinte per uno dei suoi imminenti prodotti originali Disney+ prima ancora che esca.

Come mai questo cambiamento qui? Potrebbe essere un segnale che i Marvel Studios non sono troppo sicuri della popolarità e/o delle prestazioni dello show, e quindi vogliano provare a far circolare il nome di Ms Marvel più del solito.

D’altra parte, potrebbe essere l’inizio di una nuova tradizione e diventare una tendenza permanente per i progetti futuri. Vale anche la pena notare che questo nuovo speciale documentario è lungo circa la metà di uno normale.

Anche con questo nuovo cortometraggio, probabilmente quindi i fan possono ancora aspettarsi che Ms Marvel riceva ancora un episodio di Assembled dopo la fine della serie, che approfondisca maggiormente i dietro le quinte senza paura di fare spoiler sulla trama.