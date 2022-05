Sono già iniziate le riprese di Ironheart

Nonostante Screen Magazine abbia riportato la notizia che le riprese di Ironheart sarebbero iniziate a giugno, l’account Twitter Filming in Chicago ha comunicato che nel week-end sono già state effettuate alcune riprese in città da parte della troupe della serie Marvel Studios.

Con ogni probabilità si tratta di riprese test o sequenze panoramiche, ovvero quelle riprese che vengono utilizzate per fornire contesto ad una scena o per generare interesse.

Potrebbero anche essere quelle riprese che verranno poi sovraimposte come sfondo a quelle realizzate su green screen con gli attori che simulano scene di volo o simili.

The news: while everyone was enjoying the weekend,new @Marvel series Ironheart was filming in Chicago. According to @screenmag they won’t start until June, looks like they were doing either test shots or B roll/plate shots. We’ll let you know as soon as we hear anything further.

