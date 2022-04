Ironheart: decisa la regia della prossima serie Marvel Studios

Sembra che la prossima serie Disney+ dei Marvel Studios Ironheart abbia finalmente trovato il suo team di regia, poiché sia Deadline che The Hollywood Reporter hanno riferito che Sam Bailey di Brown Girls e Angela Barnes di One Day at a Time sono state nominate registe della serie che dovrebbe iniziare la produzione a fine mese.

Inoltre è confermata anche la recente rivelazione fatta da Anthony Ramos secondo cui la serie è stata prodotta sotto la bandiera di Proximity, la società di Ryan Coogler (regista di Black Panther e Black Panther: Wakanda Forever), che si unirà in un ruolo di produttore.

Marvel Studios ha ampliato il suo approccio alla produzione dei suoi film, aprendosi anche all’adesione di etichette di produzione esterne. La prima notizia in questo senso è stata data da Ryan Reynolds, che aveva confermato che Deadpool 3 sarebbe stata una co-produzione, la prima per i Marvel Studios fatta eccezione per quelle con Sony sui film di Spider-Man.

È anche appropriato che Ryan Coogler sia stato coinvolto nel progetto, come parte del suo accordo generale con la Disney che lo dovrebbe vedere alla guida di altre produzioni per Disney+. Inoltre, sarà lui ad introdurre il personaggio di Riri Williams in Black Panther: Wakanda Forever.

Per quanto riguarda i due nomi fatti per la regia di Ironheart, Sam Bailey si è fatta un nome nel settore come co-creatrice di Brown Girls, nominato agli Emmy, e anche per il suo lavoro in You’re So Talented. Ha anche diretto l’ultima stagione di Dear White People di Netflix. Angela Barnes in particolare si è fatta conoscere in televisione con progetti come Mythic Quest, Blindspotting e ha anche lavorato alla quarta stagione di Atlanta.

Sam Bailey curerà la regia dei primi tre episodi di Ironheart, mentre Angela Barnes si farà carico degli episodi dal quattro al sei.