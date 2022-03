Deadpool 3 è ufficialmente in lavorazione con il regista di Free Guy

Secondo quanto riferito da The Hollywood Reporter Deadpool 3 sarebbe già in lavorazione, e vedrebbe Ryan Reynolds collaborare ancora con il regista Shawn Levy, che negli ultimi tempi l’ha diretto in Free Guy e nel recentissimo The Adam Project, appena uscito su Netflix. Proprio durante la promozione di Free Guy era stato diffuso un primo filmato che preannunciava il ritorno di Deadpool.

Levy vanta numerosi titoli di successo come regista, come la trilogia de Una Notte al Museo o la serie cult Stranger Things, di cui è anche produttore esecutivo.

La sceneggiatura di Deadpool 3 è stata sviluppata da Wendy Molyneux e Lizzie Molyneux-Logelin, sceneggiatrici di Bob’s Burgers, ma secondo quanto riferito in seguito anche Rhett Reese e Paul Wernick, che hanno anche scritto i primi due film, usciti nel 2016 e nel 2018, hanno lavorato al progetto.

Non c’è ancora nessun annuncio ufficiale riguardo una possibile data di uscita, così come non si sa nulla sulla trama o su quali fumetti, eventualmente, il nuovo film potrebbe adattare. Mentre Reynolds è ovviamente coinvolto nel progetto, non ci sono nemmeno notizie su altre star dei film precedenti, tra cui Josh Brolin o Zazie Beetz, rispettivamente Cable e Domino in Deadpool 2.

Sarà interessante vedere come, dopo l’acquisizione da parte della Disney della 20th Century Fox che ha prodotto i primi due film, Deadpool potrà farsi strada nel Marvel Cinematic Universe (come anticipato dallo stesso Kevin Feige), dopo che le sue precedenti uscite si sono svolte in un altro universo narrativo. Alcuni fan pensano di aver individuato il personaggio nel trailer di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ma Ryan Reynolds ha assicurato che non apparirà come Deadpool nel film.

Certo, anche Patrick Stewart ha inizialmente negato la sua apparizione per poi cedere e confermarla qualche giorno più tardi, e non possiamo dimenticare Andrew Garfield e i suoi disperati tentativi di negare la sua presenza in Spider-Man: No Way Home. Sicuramente l’introduzione di Deadpool potrà essere in qualche modo legata anche a quella degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe.