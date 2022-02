Le novità su Netflix di Marzo 2022

Tra le novità di Marzo 2022 su Netflix troviamo il film di fantascienza The Adam Project con Ryan Reynolds e Mark Ruffalo, la seconda stagione di Bridgerton e gli anime Kotaro abita da solo e Thermae Romae Novae. Quest’ultimo è tratto dal manga di Mari Yamazaki, autrice premiata anche dal governo italiano con l’Ordine della Stella d’Italia per per il suo contributo nel condividere la nostra cultura nel mondo.

Ecco di seguito tutte le principali novità in arrivo a Marzo 2022 su Netflix. Vi ricordiamo inoltre che da Marzo inoltre tutte le serie Marvel (Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, Punisher, The Defenders e Agenst of SHIELD) lasceranno la piattaforma.

01 Marzo

Serie:

The Guardians of Justice – Stagione 1

Film:

Coinquilini impossibili

Tutta la vita davanti

Una Bionda in Carriera

03 Marzo

Serie:

Mezzanotte a Istanbul

He-Man and the Masters of the Universe – Stagione 2

Film:

The Weekend Away

04 Marzo

Serie:

Frammenti di lei

Mentiras – Stagione 1

Film:

Il filo invisibile

La rivincita di Leyla

08 Marzo

Serie:

Guida astrologica per cuori infranti – Stagione 2

Film:

Autumn Girl

09 Marzo

Film:

Un’ombra negli occhi

10 Marzo

Serie:

Kotaro abita da solo

Film:

Lo chiamavano Trinità

11 Marzo

Serie:

Formula 1: Drive to Survive – Stagione 4

Film:

The Adam Project

L’abbinamento perfetto

15 Marzo

Serie:

Team Zenko Go

Film:

Adam by Eve: A Live in Animation

16 Marzo

Film:

La casa di famiglia

17 Marzo

Serie:

Grond

Film:

Agente speciale Ruby

18 Marzo

Serie:

Human Resources – Stagione 1

Alessandro Cattelan: una semplice domanda

Drole – Comici a Parigi

Top Boy – Stagione 4

Film:

Windfall

Granchio nero

24 Marzo

Il mio amore è un fior di ciliegio

25 Marzo

Serie:

Bridgerton – Stagione 2

Tomorrow

28 Marzo:

Serie:

Thermae Romae Novae

30 Marzo:

Film: