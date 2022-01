Bob’s Burgers: rilasciato il trailer del film animato

La 20th Century Fox ha rilasciato il trailer di The Bob’s Burgers Movie, il film animato tratto dalla serie animata per adulti in onda da undici stagioni su FOX. Il trailer è stato trasmesso durante la partita di football americano tra Georgia e Alabama su ESPN. Contestualmente è stato diffuso anche il poster promozionale su Twitter.

In Italia Bob’s Burgers è stata trasmessa sui canali Fox e Fox Animation a partire dal 2004, ed è possibile recuperare tutte le prime nove stagioni su Disney+.

La pellicola arriverà nelle sale italiane il 25 maggio, quasi due anni dopo l’uscita originariamente programmata per il 17 luglio 2020.

The Bob’s Burgers Movie è una commedia musicale animata per il grande schermo, ma anche un mystery movie e un thriller basata sulla lunga serie vincitrice di svariati Emmy Award.

Come si evince dal trailer, la storia di Bob’s Burger – Il Film inizia quando una conduttura dell’acqua rotta crea un’enorme voragine proprio di fronte al Bob’s Burgers, bloccando l’ingresso a tempo indeterminato e rovinando i piani dei Belcher per un’estate di successo. Mentre Bob e Linda lottano per mantenere a galla l’attività, i ragazzi cercano di risolvere un mistero che potrebbe salvare il ristorante della loro famiglia. Con l’aumentare dei pericoli, questi perdenti si aiutano a vicenda a trovare la speranza e combattono per tornare dietro il bancone, a cui appartengono.

Il cast di doppiatori originali del film conterà i protagonisti della serie come Kristen Schaal, H. Jon Benjamin, John Roberts, Dan Mintz, Eugene Mirman e Larry Murphy, oltre a vari ospiti speciali come Zach Galifianakis, Kevin Kline e David Wain. Ciò significa che appariranno alcuni dei personaggi minori di maggior successo come il signor Fischoeder, suo fratello Felix Fischoeder e il loro cugino Grover o l’ex fidanzata di Gene, Courtney (dal momento che David Wain ha doppiato entrambe le parti nella serie).

Il film Bob’s Burgers è scritto da Loren Bouchard e Nora Smith, diretto da Bouchard e Bernard Derriman e prodotto da Bouchard, Smith e Janelle Momary.