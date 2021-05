In Spider-Man: No Way Home appariranno Tobey Maguire e Andrew Garfield?

Questa è una delle ‘famose domande’ che i fan di tutto il mondo si stanno facendo ormai da un paio di settimane a questa parte. Alcune domande nella vita sono senza risposta, ma i fan conosceranno la risposta a questa specifica domanda questo Dicembre. Però ci sono anche gli altri personaggi comprimari da confermare in Spider-Man: No Way Home. Adesso ci ha pensato uno dei diretti interessati di questa questione a rilasciare alcune dichiarazioni.

Ora in un’intervista con Josh Horowitz sul podcast Happy Sad Confused Andrew Garfield ha smentito le possibilità di un suo possibile ritorno come Spider-Man, e incalzato alla domanda “non vorrei parlare di Spider-Man perché ovviamente non voglio rovinare nulla…”, Garfield lo ha interrotto rapidamente, dicendo che “non c’è niente da rovinare”.

Dopo che gli è stato chiesto se la situazione fosse sfuggita di mano, Garfield ha ulteriormente rielaborato affermando che ha tenuto il passo con i rumor online e lo ha trovato trova “esilarante”:

“Amico, è fottutamente divertente per me, perché ho questo account Twitter e vedo quanto spesso Spider-Man sia di tendenza ed è come se le persone andassero fuori di testa per una cosa. E io sono proprio come “Ragazzi … ragazzi, ragazzi, ragazzi, tipo, vorrei poter parlare con tutti e dire … vi consiglio di rilassarvi”.

Dopo la smentita ha dichiarato:

“Ascolta, non posso parlare per altri a parte me stesso, potrebbero fare qualcosa ma non ho ricevuto una chiamata.”

L’intervistatore ha continuato a fare pressioni nella speranza di ricevere una risposta definitiva:

“Non ho ricevuto una chiamata … ormai avrei ricevuto una chiamata. Non voglio rovinare nulla. Forse mi chiameranno per dirmi “ehi, le persone vogliono questo”, forse sarà una ricerca di mercato…”

Di seguito la clip dell’intervista:

Andrew Garfield is ready to talk about those rumors about his return as Spider-Man. You might be surprised to see what he has to say. Watch the full interview on the brand new #happysadconfused patreon! https://t.co/e84Wokl1SQ pic.twitter.com/Civpe3Am5p — Josh Horowitz (@joshuahorowitz) May 4, 2021

Spider-Man: No Way Home -i dettagli

Il film fa seguito a Spider-Man: Homecoming (2017) e Spider-Man: Far From Home (2019). secondo reboot del Franchise cinematografico di Spider-Man. I film sono liberamente ispirati al personaggio dei fumetti della Marvel Comics, diretti da Jon Watts e co prodotti da Columbia Pictures (Sony) e Marvel Studios.

Per la trama vera e propria del terzo capitolo di Spider-Man è ancora presto per parlarne, ma appena indiscrezioni o anticipazioni sulla trama del film verranno rilasciate, saranno disponibili e le troverai qui! Dopo il finale di Spider-Man: Far From Home, in cui è stata svelata la vera identità di Peter Parker, l’Uomo Ragno dovrà tentare di ripulire il proprio nome mentre affronta tutti questi nuovi nemici; nel farlo sarà affiancato dal Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), che lo guiderà attraverso i pericoli del Multiverso.

Hai mai visto Spider-Man: Homecoming?