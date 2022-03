Patrick Stewart ha confermato la sua presenza in Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Dopo aver negato in più occasioni, Sir Patrick Stewart, ex interprete del Professor Charles Xavier degli X-Men, ha confermato di essere effettivamente presente in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Durante un’intervista al canale YouTube Jake’s Takes a Stewart è stato chiesto del recente trailer di Multiverse of Madness rilasciato in occasione del Super Bowl, in cui una figura di spalle parla con una voce che in molti hanno riconosciuto come quella del Professor X (e la scelta del doppiatore italiano ha alimentato questi sospetti).

“Beh, avevo il mio telefono spento quando è successo, quindi non ho sentito nulla. Almeno fino al mattino successivo quando mi sono svegliato e ho guardato il mio telefono e ho scoperto che ero stato bombardato da risposte e che i miei addetti alle pubbliche relazioni mi avevano inviato reazioni che avevano dettagliato e trasmesso a me … in realtà non riconosciuto la mia stessa voce, suonava in modo diverso. Forse in quel momento avevo un raffreddore o qualcosa del genere, non lo so. Ma sono rimasto sbalordito, e tutto ciò che hanno visto era la parte posteriore della mia spalla, e penso il mio lobo dell’orecchio, nient’altro . Ci sarebbero stati così tanti collegamenti fatti. Ma, uh, mi ha fatto piacere.”

Se fosse confermato il fatto che Sir Patrick Stewart è tornato ad interpretare Charles Xavier nel nuovo film di Doctor Strange in uscita a maggio 2022, diventerebbe l’attore ad aver interpretato più a lungo un personaggio Marvel: X-Men, il primo film dedicato ai mutanti Marvel, è infatti uscito nel 2000, due anni prima di Spider-Man con Tobey Maguire e Willem Dafoe (recentemente tornati nei loro ruoli di Peter Parker e Norman Osborn).

L’ultima apparizione di Stewart nei panni di Xavier risale al film Logan, del 2017, ambientato in un vicino futuro distopico in cui il suo personaggio era tutto ciò che restava degli X-Men insieme ad un vecchio e disilluso Wolverine.

La conferma della presenza di Patrick Stewart alimenta tutte le ipotesi riguardo la presenza del gruppo degli Illuminati nella pellicola e la sua possibile composizione.