Doctor Strange in the Multiverse of Madness: l’analisi del trailer del Super Bowl

In occasione del Super Bowl, l’evento sportivo e televisivo più importante d’America, i Marvel Studios hanno rilasciato un nuovo trailer di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ricchissimo di nuove scene e rivelazioni.

Nel nuovo trailer la voce di Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) dice di essere preda ogni notte degli stessi incubi, mentre vediamo il Sanctum Sanctorum in rovina, stagliarsi su un paesaggio desolato, per poi vedere i monaci di Kamar Taj cadere vittima dell’assalto di creature demoniache. Ma secondo Strange, questo è solo l’inizio dell’incubo!

Wong (Benedict Wong)avverte Strange dei pericoli che si corrono ad abbattere le barriere tra gli universi, mentre vediamo delle immagini del matrimonio di Christine Palmer (Rachel Adams)interrotto da qualche apparizione e il monastero di Kamar Taj attorniato da una nube che può ricordare l’Alioth di Loki (e tra i mistici presenti riconosciamo il minotauro verde Rintrah, storico apprendista di Strange nei fumetti).

Vediamo quindi Stephen confrontarsi con Wanda (Elizabeth Olsen) sulla questione del Multiverso, e questa volta sentiamo dalla voce dell’ex Avenger che Visione aveva delle teorie sul Multiverso. Curioso che poi vediamo Strange in manette e scortato da alcuni androidi, modellati su Ultron. Che ci sia un legame con l’Ultron/Visione visto nella serie What If…?

Questi robot consegnano Strange ad una sorta di tribunale con sei seggi, che ricorda molto la TVA di Loki, ma una voce misteriosa dice che forse dovrebbero dirgli la verità. L’indefinita silhouette della nuca del misterioso interlocutore potrebbe alimentare le voci di una clamorosa apparizione da parte di Patrick Stewart che riprenderebbe il ruolo del Professor X (o di una sua variante). I sei seggi potrebbero quindi appartenere ad una sorta di versione “multiversale” degli Illuminati, che comprenderebbero anche una versione di Reed Richards.

Vediamo poi Stephen letteralmente scivolare tra il tempo e lo spazio insieme alla new entry America Chavez (Xochitl Gomez), per poi fronteggiare quella che sembra la versione “suprema” di sé stesso apparso in What If…? e una figura femminile composta di energia irrompere sulla scena.

Infine, una scena che conferma molte teorie riguardo al ruolo di Scarlet Witch nel film: Wanda afferma che mentre Strange ha infranto le regole ed è diventato un eroe, lei le ha infrante ed è diventata la cattiva. Da molto tempo girava la voce che Wanda potesse essere la villain del film, ma resta sempre da vedere se si sta parlando della versione che conosciamo o di una sua variante.

Il trailer si chiude con varie altre immagini, di due versioni differenti di Wanda che si confrontano, della lotta tra Strange e Gargantus (che sarebbe Shuma-Gorath), di America Chavez che abbatte le barriere tra le dimensioni con i pugni e Wong che sembra soccombere ad uno Strange posseduto da entità demoniache.

Tanta, tantissima carne al fuoco in questo trailer diffuso per il Super Bowl, a tre mesi dall’uscita in sala di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Il film infatti uscirà solo il 4 maggio nei cinema italiani (il 6 in quelli statunitensi).