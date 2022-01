Doctor Strange: In the Multiverse of Madness – John Krasinski debutterà come Mr Fantastic?

Si sono ufficialmente chiusi i vari reshoots che hanno coinvolto la produzione di Doctor Strange: In the Multiverse of Madness e che hanno portato a varie speculazioni su possibili camei aggiunti all’ultimo momento, tra cui quello di John Krasinski nei panni di Mr Fantastic.

L’attore arrivato al successo con The Office e interprete anche della serie Jack Ryan è da tempo indicato come un probabile candidato ad interpretare Reed Richards, il leader dei Fantastici Quattro, nell’annunciato reboot di Fantastic Four inserito all’interno del Marvel Cinematic Universe e diretto da Jon Watts, regista di Spider-Man: No Way Home.

Proprio gli eventi dell’ultimo film di Spider-Man saranno una componente chiave della pellicola che spingerà Stephen Strange a viaggiare tra le pieghe del Multiverso.

Uno dei personaggi, secondo il sito di anticipazioni The Illuminerdi, che potrebbe incontrare nel suo viaggio tra le realtà potrebbe essere proprio Mr Fantastic, o quantomeno una sua variante interpretata sempre da John Krasinski che poi riprenderebbe il ruolo per la versione “reale” in Fantastic Four.

Una cosa simile si è verificata con Kang il Conquistatore, il villain principale di Ant-Man & the Wasp: Quantumania. Jonathan Majors, l’attore che lo interpreterà, è già apparso in Loki nei panni della variante Colui che Rimane, ovvero una versione alternativa del Kang che apparirà in futuro.

Voci di possibili apparizioni di personaggi da altre realtà si sono susseguiti, ma a differenza del vociferato breve cameo di Ben Affleck nei panni di Daredevil, quello di John Krasinski avrebbe un’altra valenza: Doctor Strange e Mr Fantastic infatti nei fumetti hanno fatto parte degli Illuminati, una sorta di “massoneria” dei supereroi che opera nell’ombra per decidere le sorti del pianeta senza dover rendere conto a nessuno. Un altro prominente membro fondatore degli Illuminati nei fumetti è il Professor X, il leader e ispiratore degli X-Men, e anche per quanto riguarda Patrick Stewart, interprete del personaggio in svariati film sui mutanti della Fox, si sono diffuse voci su una possibile apparizione nel film, con tanto di una presunta concept art diffusa online che lo vede insieme a Mordo e a Strange.

Si preannuncia quindi l’apparizione di un gruppo di Illuminati da un universo alternativo, probabilmente coinvolto a causa dei vari problemi nel Multiverso iniziati con Loki e proseguiti tra What If…? e Spider-Man: No Way Home. La tematica del Multiverso sarebbe quindi quel filo conduttore che dovrebbe portare la Fase Quattro del MCU a culminare, appropriatamente, con il film sui Fantastici Quattro.