Deadpool 3 farà ufficialmente parte del Marvel Cinematic Universe. A confermarlo è stato lo stesso capo dei Marvel Studios Kevin Feige che, in una intervista concessa a Collider per la promozione di WandaVision – in arrivo su Disney+ il 15 gennaio), ha parlato a sorpresa del film.

Deadpool 3, le dichiarazioni di Kevin Feige

Kevin Feige ha confermato subito che il film sarà Rated-R ovvero vietato ai minori e che Ryan Reynolds supervisionerà personalmente la sceneggiatura.

Non possiamo iniziare a girare quest’anno perché Ryan è un attore davvero, davvero impegnatissimo. E poi abbiamo già annunciato i nostri progetti per il prossimo biennio ma comunque è entusiasmante poter portare un personaggio così diverso all’interno del Marvel Cinematic Universe. Inoltre Ryan è una forza della natura ed è davvero divertente vederlo interpretare Deadpool.

Deadpool 3, quello che sappiamo sul film finora

Ryan Reynolds tornerà a vestire i panni del mercenario chiacchierone Deadpool. La regia di questo capitolo è affidata a a Wendy Molyneaux e Lizzie Molyneaux-Loeglin (The Great North, la serie di FOX che andrà in onda dal 2021), dopo essere passata prima da Tim Miller a David Leitch.

Collaboratori di Deadline, hanno riportato come il terzo capitolo della saga, così come i suoi predecessori, sarà ancora una volta R-rated, vietato ai minori. Le prime due pellicole hanno ottenuto un grande successo, essendo apprezzate sia dal pubblico che dalla critica.

Deadpool 3 farà ufficialmente parte del Marvel Cinematic Universe, ma non è chiaro se altri personaggi dell’universo cinematografico verranno coinvolti, in qualche modo, nel progetto; stessa cosa vale per l’apparizione nel film di personaggi degli altri film X-Men.

I Fantastici 4 entrano nel Marvel Cinematic Universe

Con questa immagine mostrata sullo schermo la notizia dell’evento per la parte Marvel Cinematic Universe è stata sicuramente quella che i Fantastici 4 entreranno ufficialmente a far parte del MCU con un film a loro dedicato, che si spera metta pace nei fan dopo quanto fatto dalla 20th Century Studios.

Il film sarà diretto da Jon Watts di Spider-Man Homecoming e Spiderman: Far From Home. Non c’è ancora una data per il film ma la notizia conferma i grandi piani per unire sempre di più le “famiglie” Disney e Fox dopo l’acquisizione, oltre a creare un universo sempre più espanso e condiviso.

Deadpool 3, i Fantastici 4 e le altre news sui film Marvel

Il più volte rinviato Black Widow arriverà a maggio 2021 al cinema.

Doctor Strange and the Multiverse of Madness si collegherà sia a WandaVision sia al terzo capitolo dedicato all’Uomo Ragno, ancora senza titolo ufficiale. In Spider-Man 3 apparirà anche Doctor Strange come già annunciato oltre ad altri personaggi visti nei precedenti Spider-Man pre-MCU. Uscirà il 25 marzo 2022.

Thor: Love and Thunder diretto nuovamente da Taika Waititi dopo Thor: Ragnarok arriverà il 5 maggio 2022. Il villain Gorr il dio macellaio (Gorr the God Butcher) sarà interpretato da Christian Bale e come sappiamo tornerà Jane Foster interpretata da Natalie Portman vista nei primi due film. Torneranno anche altri personaggi e sarà un po’ “un nuovo Avengers” viste le tante comparse come dichiarato di recente dai produttori.

Kevin Feige ha confermato che Black Panther 2 non farà un re-casting del compianto Chadwick Boseman, che ci ha lasciato poco tempo fa a causa di un tumore e ha interpretato il Re di Wakanda T’Challa. Il sequel diretto da Ryan Coogler arriverà l’8 luglio 2022.

Captain Marvel 2 arriverà l’11 novembre 2022.

Guardiani nella Galassia: Vol. 3 diretto sempre da James Gunn arriverà nel 2023 e avrà uno speciale natalizio prequel su Disney+ a fine 2022.

Il terzo film dedicato ad Ant-Man sarà intitolato Ant-Man and the Wasp: Quantumania ed è ufficialmente in sviluppo. Peyton Reed dirigerà nuovamente e tornera il quartetto protagonista: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer. Tra le new entry del film Jonathan Majors (visto di recente in Lovecraft Country) nei panni di Kang il Conquistatore (Kang the Conqueror), uno dei più grandi villain della Marvel. Ci sarà anche un re-casting per Cassie Lang (nei fumetti molto importante) che sarà interpretata da Kathryn Newton che raccoglie il testimone da Emma Fuhrmann. Non c’è ancora una data di uscita annunciata.

E’ confermato un Blade in sviluppo con protagonista Mahershala Ali che prende il testimone da Wesley Snipes. Qui sarà Eric Brooks, un vampiro metà umano che usa le proprie abilità per distruggere i non-morti pregando per l’umanità. Ali per la Marvel è già stato Cornell “Cottonmouth” Stokes nella serie tv di Netflix Luke Cage. Altre news arriveranno molto, molto presto come ha dichiarato Feige.

