Un set acquatico per Wakanda Forever: arriva Namor?

Dal set di Black Panther: Wakanda Forever trapelano notizie interessanti, soprattutto per quanto riguarda la possibile presenza di un famoso personaggio Marvel “acquatico”.

La lavorazione di Black Panther: Wakanda Forever, nonostante sia uno dei film più attesi tra quelli annunciati dai Marvel Studios, è stata costellata da innumerevoli problemi. Il progetto ha tragicamente perso il protagonista Chadwick Boseman nel 2020 e la star Letitia Wright è stata al centro di molte polemiche a causa della sua posizione sulla vaccinazione COVID, oltre ad aver riportato delle serie ferite durante le riprese che hanno comportato uno stop della produzione.

Tutto questo ha distolto l’attenzione dalla trama di Wakanda Forever, di cui non si sa ancora praticamente nulla, se non che vedrà l’introduzione di Riri Williams, alias Ironheart, nel Marvel Cinematic Universe. Il personaggio interpretato da Dominique Thorne sarà poi protagonista di una sua serie personale su Disney+.

Numerose voci però anticipavano che nel film avremmo visto l’introduzione di Atlantide e del suo principe, Namor il Sub-Mariner, interpretato da Tenoch Huerta.

Ora, alcune nuove foto suggeriscono che queste voci siano decisamente fondate.

L’account Twitter Atlanta Filming ha condiviso una foto di quello che sembra essere un nuovo set acquatico allestito per essere utilizzato in Black Panther: Wakanda Forever.

L’immagine vede una troupe che lavora fino al collo in una grande piscina con uno schermo composito blu come sfondo. Il tweet che rivelava il set è rimasto sulla piattaforma dei social media solo per pochi minuti prima di essere prontamente rimosso, come preannunciato dallo stesso autore.

Il personaggio di Namor è stato il primo personaggio Marvel, creato prima ancora della nascita della casa editrice nel 1939 per Motion Pictures Funnies Weekly, una pubblicazione che praticamente fallì prima ancora di essere distribuita, e ripubblicato sul primo numero di Marvel Comics insieme ad altri personaggi come la Torcia Umana e Masked Raider.

Nei fumetti è anche un membro degli Illuminati, la congrega segreta di eroi che operano dietro le quinte della scena supereroistica Marvel e che comprende anche Reed Richards, Charles Xavier, Stephen Strange e altri, e che potrebbe apparire nel prossimo Doctor Strange nel Multiverso della Follia.