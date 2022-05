Sony: i tre differenti filoni dei progetti Marvel

Nonostante l’enorme successo dei Marvel Studios, Sony mantiene ancora i diritti cinematografici riguardanti Spider-Man e i personaggi a lui collegati, che sta sviluppando attraverso tre distinte tipologie di progetti.

Sony e Marvel hanno collaborato per realizzare il film di maggior successo del 2021, Spider-Man: No Way Home, ma nel frattempo Sony ha i suoi progetti sul proprio lotto di film di Spidey in un paio di continuità diverse.

Nel corso dei prossimi due anni, lo studio dietro l’amichevole Spider-Man di quartiere ha diversi nuovi progetti destinati a lasciare il segno sul grande scherme. Mentre Spider-Man 4 con Tom Holland, ambientato nell’MCU in collaborazione con i Marvel Studios è ancora distante, il film animato Spider-Man: Across the Spider-Verse e i film dedicati a Kraven the Hunter e Madame Web sono tutti pronti per l’esordio nel 2023.

Con tutto questo nuovo materiale proveniente dalla Sony, molti fani si domandano ancora come le diverse storie coesistano l’una accanto all’altra. Il CEO di Sony ha fornito alcuni chiarimenti su come funziona la gestione dei progetti riguardanti Spider-Man, in un’intervista in cui ha fornito degli aggiornamenti sia sul già citato Spider-Man 4 che su Madame Web con Sydney Sweeny.

Come riportato da Deadline, il CEO di Sony Pictures Tom Rothman ha spiegato come la società classifica le sue proprietà legate a Spider-Man.

Rothman ha rivelato che la Sony raggruppa i suoi “progetti Marvel… in tre tranche” in base ai film passati e futuri che comprendono:

La trilogia animata di Spider-Verse. Secondo Rothman, “Siamo attualmente al lavoro su due sequel di Spider-Verse del nostro film d’animazione vincitore di Oscar, con [Phil] Lord e [Chris] Miller“. I film di Spider-Man guidati da Tom Holland, co-prodotti dai Marvel Studios. Rothman spera che “l’intero gruppo” di cast e registi, inclusi Holland, Zendaya e il regista Jon Watts, torni per un quarto capitolo. I film live-action dello Spider-Man Universe di Sony, che sono “aggiunti all’universo di Spider-Man”, con film in uscita che includono il film Kraven con Aaron Taylor-Johnson in uscita il prossimo anno e il film di Madame Web che inizierà le riprese a breve.

In teoria questi tre filoni sono nettamente separati da un punto di vista creativo e produttivo, ma come abbiamo visto in Spider-Man: No Way Home e in Morbius non sono da escludere occasionali incroci tra loro.