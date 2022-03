Morbius è aperto ad un Multiverso di possibilità, secondo Jared Leto

L’ultima featurette promozionale per Morbius presenta la star Jared Leto che conferma che il Multiverso è stato squarciato, stuzzicando le apparizioni di diversi personaggi conosciuti.

Il breve trailer include Leto che discute del suo prossimo film mentre prepara i fan a vedere alcuni volti familiari che sono già apparsi nell’universo di Spider-Man di Sony.

Leto, che interpreta il dottor Michael Morbius, afferma: “Morbius è, ed è sempre stato, un personaggio straordinario nella tradizione Marvel. C’è molto mistero attorno a questo personaggio; non è un personaggio che ha già avuto un film su di lui”.

Jared Leto parla della storia di Morbius

“C’è un intero mondo da scoprire”, continua Leto. “Nella versione cinematografica di Morbius, fa parte di un universo molto più ampio. Il Multiverso è ufficialmente aperto e ci sono tutti i tipi di opportunità per i cattivi di incontrarsi”.

Sebbene l’attore non abbia mai nominato esplicitamente un altro personaggio, è normale per i fan pensare che si riferisca in primis all’Avvoltoio di Michael Keaton, apparso per la prima volta in Spider-Man: Homecoming del Marvel Cinematic Universe. Il personaggio appariva già nei primi trailer rilasciati per il film, sollevando molti interrogativi riguardo l’universo narrativo in cui si svolgono le vicende di Morbius.

In seguito agli eventi di Spider-Man: No Way Home abbiamo già avuto un assaggio del passaggio di diversi personaggi tra i diversi universi narrativi, ma ancora non è chiaro come la questione verrà affrontata in Morbius, o in quale angolo del Multiverso viva il personaggio di Jared Leto.

Mentre è confermato che Keaton apparirà in Morbius, un altro possibile cameo potrebbe essere il Venom di Tom Hardy. Durante il video, una scena del film mostra un agente di polizia che esamina una scena del crimine, affermando che la gravità della situazione ricorda “quella cosa a San Francisco“, riferendosi al film Venom del 2018.

In molti credono anche che Spider-Man possa apparire in Morbius, anche se quale incarnazione live-action rimane un mistero. I trailer del film includono riferimenti a Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland, confondendo i fan su quale sia l’universo in cui si svolge la vicenda

Il regista Daniel Espinosa ha recentemente confermato che Peter Parker esiste nel mondo di Morbius e che il film sarà fedele al modo in cui la Marvel intreccia i suoi vari fumetti:

“Certo! Voglio dire, in quasi tutti gli Spider-Verse o, sai, gli (universi) che esistevano nell’universo Marvel, se leggi i fumetti, c’è un’intera teoria di quel tipo – una sorta di teoria delle stringhe Marvel, se lo chiamereste così. È molto simile, se ricordi, ai Seinfelds alternativi. Hai un mondo in cui hai gli stessi personaggi, cioè tutti i personaggi, ma sono leggermente diversi”.

Morbius arriva nelle sale il 31 Marzo.