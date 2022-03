Morbius: nuovi poster e una featurette sulla trasformazione

Mancano due settimane all’uscita nelle sale di Morbius e la Sony intensifica la campagna promozionale con la diffusione dei nuovi poster della pellicola e una featurette che parla della trasformazione del dr. Michael Morbius in un vampiro vivente.

Jared Leto, il protagonista del film, afferma che la cosa che l’ha intrigato nell’interpretare Morbius è il fatto che fosse un personaggio inedito, mai portato su schermo, ponendo l’accento sulla tragicità di un personaggio che è condannato dalla malattia e che cerca disperatamente di avere più tempo.

LEGGI ANCHE:



Jared Leto parla della storia di Morbius

Nella ricerca di una cura, trova qualcosa che va oltre i suoi sogni… o i suoi incubi! Incapace di controllare i suoi nuovi poteri vampirici, il dottor Michael Morbius porta alla luce il mostro che vive dentro di lui.

Con il film in uscita il 31 Marzo, la Sony ha diffuso anche i nuovi poster per le versioni IMAX e, attraverso CBR, 4DX e Screen X di Morbius.

4DX è un formato film 4D sviluppato da CJ 4DPlex che consente di aumentare i film con vari effetti pratici, come sedili in movimento, vento, profumi e altro ancora. CJ CGV, la catena di teatri sudcoreani proprietaria di CJ 4DPlex, ha concesso in licenza questa tecnologia in tutto il mondo, con CJ 4DPlex che gestisce 678 sale 4DX in 65 paesi diversi a partire dal 2019. Nel 2020, ci sono circa 32 sale 4DX negli Stati Uniti , la maggior parte dei quali sono disponibili presso le sedi dei Regal Cinemas. Nel 2018, Regal ha annunciato l’intenzione di aprire un totale di 79 sale 4DX a livello nazionale. ScreenX, invece, offre uno sguardo ampliato a 270 gradi ai film grazie al suo formato panoramico. La tecnologia è stata introdotta nel 2012 e dal 2020 è disponibile in 316 sale.

Diretto da Daniel Espinosa, Morbius è il terzo film dell’universo cinematografico Sony incentrato sui personaggi legati a Spider-Man, dopo Venom e Venom: La Furia di Carnage, un franchise destinato ad espandersi anche con gli annunciati film di Kraven il Cacciatore, Madame Web e altri ancora.