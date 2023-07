One Piece 1069: la caduta di Rufy contro Kaido

L’anime di One Piece ha finalmente raggiunto il punto cruciale del lungo combattimento tra Rufy e Kaido sul tetto della Skull Dome di Onigashima. Infatti con il presente articolo vogliamo riportare che l’episodio 1069 dell’anime è arrivato ad una conclusione sconvolgente che ha visto Monkey D. Rufy subire un’altra sconfitta schiacciante per mano di Kaido!

Il culmine dell’arco di Wano è un insieme di intensi combattimenti uno dopo l’altro. Infatti è proprio Rufy l’ultimo rimasto in quanto tutti gli altri scontri che hanno coinvolto i suoi compagni di viaggio si sono conclusi vittoriosamente. Questo scenario ha messo tutto sulle spalle di Rufy in quanto ora ha necessariamente bisogno di sconfiggere Kaido con ogni mezzo necessario.

E quindi l’ultimo episodio dell’anime di One Piece riporta l’attenzione sul combattimento di Rufy e Kaido sul tetto della Skull Dome. Il protagonista principale della serie shonen ha dato tutto quello che aveva per sconfiggere Kaido una volta per tutte. Ma evidentemente non è bastato, infatti mentre cercava di tirare fuori ogni singolo frammento di energia con il suo Gear Fourth, Kaido sembra solo diventare più forte. Era chiaro che la lotta stava raggiungendo il suo apice e gli ultimi momenti dell’episodio di One Piece purtroppo hanno avuto un esito peggiore di quanto i fan avrebbero potuto sperare.

Nell’episodio 1069 di One Piece, Rufy si rende conto che sta raggiungendo il limite nel tentativo di sconfiggere Kaido, ma come tutti i fan sanno non è un tipo che si arrende facilmente e per questo va anche oltre i suoi limiti. Kaido però capisce che è superiore e che il combattimento finirà presto. Tra i due avviene un ultimo affondo potentissimo l’uno contro l’altro mentre la fine del combattimento si avvicina.

Ma sfortunatamente per Rufy, e più sorprendentemente per Kaido, un membro del CP0 interferisce. Questo infatti trattiene Rufy in modo che Kaido possa sferrare un colpo diretto senza che cappello di Paglia possa rispondere all’avversario.

Quindi lo scontro finale tra Rufy e Kaido non si è concluso correttamente. E nonostante il capitano dei cappelli di paglia abbia perso diverse volte contro l’imperatore, pare che l’ultimo colpo subito lo abbia messo completamente al tappeto. Kaido ora deve convivere con il peso di questa vittoria contaminata proprio come è successo nella sua “vittoria” contro Oden diversi anni fa.

Fonte – Comicbook