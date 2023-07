One Piece 1069: anticipazione e sinossi dello scontro finale tra Luffy e Kaido

L’anime di One Piece sta affrontando i momenti finali, nonché quelli più delicati, della Saga di Wano. Infatti Toei Animation ha già lavorato allo scontro tra Zoro e King e a quello di Sanji contro Queen. A mancare all’appello è solo Rufy, che deve battere Kaido ora o mai più. Persino l’alleata dell’Imperatore, Big Mom, è stata sconfitta da Law e Kidd.

E con il presente articolo vogliamo riportare l’anticipazione del prossimo episodio di One Piece. Parliamo dell’episodio 1069 e presenterà il punto culminante della lotta tra Rufy e Kaido sul tetto della Skull Dome. Dopo la conclusione degli scontri sopra citati, adesso tutto dipende dall’esito della durissima prova che Rufy dovrà superare.

Dal video promozionale che abbiamo riportato in cima al presente articolo, si capisce che l’anime è ormai prossimo all’atteso debutto del Gear Fifth di Rufy sul piccolo schermo. Con l’anteprima dell’episodio 1069 di One Piece, l’anime anticipa che siamo ad un passo dal gran finale mentre la lotta tra Rufy e Kaido continua.

L’episodio 1069 sarà intitolato “C’è solo un vincitore: Rufy contro Kaido” e di seguito possiamo anche riportare la sinossi del nuovo episodio:

“C’è solo un nemico da sconfiggere! Con il desiderio dei guerrieri samurai nei suoi pugni, Rufy combatte a testa alta. Kaido si impegna nella pura battaglia per la vita! Con la fine della battaglia ormai prossima, la determinazione dei due personaggi aumenta!”

Questo episodio sarà trasmesso in streaming su Crunchyroll e si potrà guardare con i sottotitoli in italiano. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili sulla piattaforma di streaming e coloro che non vogliono perdersi il momento della nuova trasformazione di Rufy, l’ideale sarebbe recuperare gli ultimi episodi della serie. D’altronde non manca molto al fatidico evento, in quanto l’episodio dell’anime che mostrerà la nuova forma del protagonista della serie shonen sarà il 1071. Quindi il 6 agosto tutti i fan non dovranno perdersi questo evento.

Il manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda si trova nella sua fase finale, dopo aver introdotto un nuovo arco narrativo, noto come arco di Egghead.

