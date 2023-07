Berserk: annunciata la pausa estiva del manga

Uno dei manga seinen che ha conquistato tantissimi fan in tutto il mondo è Berserk. Questo manga sarà per sempre legato al suo mangaka, Kentaro Miura, morto tragicamente nel 2021. Dalla sua scomparsa, tutto il mondo degli appassionati di manga e anime ha pianto uno dei più grandi professionisti del settore. Per quasi un anno, molti fan accaniti della brutale serie seinen hanno creduto che la storia di Guts e la Squadra dei Falchi si fosse conclusa prematuramente. Tuttavia non sarà così, in quanto il mangaka e amico di Miura, Kouji Mori e gli sceneggiatori dello Studio Gaga, porteranno avanti il lavoro servendosi degli appunti e delle dichiarazioni condivise da Miura su come voleva che Berserk proseguisse e si concludesse.

Ed infatti il manga è tornato con nuovi capitoli, ma con il presente articolo vogliamo riportare che sfortunatamente Young Animal ha annunciato una pausa estiva di Berserk.

Nell’ultimo capitolo rilasciato, lo Spadaccino Nero, Guts stava lottando con l’idea di aver perso ancora una volta l’amore della sua vita, Casca. Ma in realtà il componente della Squadra dei Falchi potrebbe essere ancora vivo, in quanto rapito da Griffith, il grande villain della serie.

Per tutta la vita il protagonista principale di Berserk, ha potuto fare affidamento sulla sua spada per farsi strada attraverso molte delle avversità che ha dovuto affrontare. Ma ora potrebbe non essere così. Di fatto sia lui che i suoi alleati sono di nuovo sotto attacco dopo la distruzione di Elfhelm. Infatti il capitolo precedente si è concluso con un colpo di scena interessante.

Il prossimo numero di Young Animal uscirà nelle edicole giapponesi il 28 luglio. E, sfortunatamente, Berserk non sarà presente nella prossima pubblicazione in quanto non ha ancora specificato quando tornerà con un nuovo capitolo. Questo non vuol dire che gli amici di Miura non stanno lavorando per assicurare il prosieguo della storia di Guts fino alla conclusione.

Dal versante adattamento anime, Berserk deve ancora rivelare se ce ne sarà uno in arrivo. Dopo l’uscita di Berserk: Memorial Edition, il franchise non ha più rilasciato altre dichiarazioni relative al suo ritorno anche sul piccolo schermo. Ma molto probabilmente è solo una questione di tempo, visto che ci sono molte battaglie che potrebbero ricevere un adattamento animato.

Fonte – Comicbook