I manga “seinen” sono una tipologia di storie incentrate verso un target adulto appunto, dove le scene e i temi sono più complessi, profondi e “pesanti” rispetto a un manga shonen (giusto per citare un target amato e apprezzato da tutti). Questi ultimi hanno più spazio nel panorama degli anime, vista la notorietà della controparte cartacea.

Con 6 Manga Seinen che meriterebbero un adattamento anime vogliamo parlare di quelle opere magnifiche che per un motivo o per un altro non hanno mai ottenuto un’anime dedicato; vuoi per il periodo in cui sono usciti, vuoi per le vendite non “appetibili” per gli studi di produzione animati.

Con questo articolo, ovvero 6 Manga Seinen che meriterebbero un adattamento anime non vogliamo tentare di capire i motivi per cui non sono state sviluppate delle trasposizioni animate dedicate, ma vogliamo solamente esaltare dei capolavori apprezzati ancora oggi che non hanno mai avuto la possibilità di “presentarsi” ai soli appassionati di anime.

Senza manco a dirlo la classifica non avrà dei numeri o delle posizioni, dato che si presenterà come una semplice lista volta a rammentare la mancanza di storie leggendarie e memorabili all’interno del medium anime, a oggi uno dei più diffusi e amati dal grande pubblico.

6 Manga Seinen che meriterebbero un adattamento anime

Lone Wolf And Club

Ancora oggi, dopo tutto questo tempo è assurdo che la storia di Kazuo Koike e Goseki Kojima non abbia ancora una trasposizione animata. Le gesta del samurai Ogami Ittō che cerca vendetta verso il clan Yagyū mentre si occupa del figlio Daigorō hanno ricevuto sei film, insieme a un videogioco, un boardgame e tanto altro.

Nonostante abbia avuto tutte queste trasposizioni, e sia stato d’ispirazione per molte altre storie, Lone Wolf And Club a oggi non ha ancora un’anime dedicato, ma forse a breve potremmo essere sorpresi.

Real

Insieme a “Slam Dunk”, “Real” dovrebbe sicuramente avere anch’esso una trasposizione animata, visti anche i temi trattati più “spessi” e adulti di quelli presenti nelle avventure di Hanamichi Sakuragi, anch’esso comunque un personaggio sfaccettato e profondo.

Uno spokon quello d’Inoue, che tratta temi delicati e pone un nuovo modo di vivere e godere dello sport, nonostante la vita spesso ci si mette d’impegno per impedirci di vivere come vorremmo. Un manga seinen dal gande cuore e dalla forte impronta stilistica che sicuramente meriterebbe un’anime dedicato.

20th Century Boys

In terra nipponica l’opera di Naoki Urasawa conta qualche live action, ma nulla di più. Una storia forte e immersiva come questa, colma di qualità scritturale e artistica, di certo meriterebbe una serie animata, o almeno un lungometraggio a mo di “Akira”, giusto per capirci.

Un’epopea distopica, unica, drammatica, colma di simbologie e pregna di un lato artistico meraviglioso sarebbe sicuramente meritevole di una trasposizione anime, proprio come accaduto con l’altra serie cult di Urasawa, Monster, disponibile anche su Netflix.

Buonanotte Punpun

Punpun Onodera è il protagonista della storia scritta dal sensei Asano, uno degli autori più importanti della sua generazione. Anche qui ci troviamo di fronte a dei temi maturi e profondi come la solitudine, la depressione e la mancanza di “forza” nello stare al mondo. Un mondo onirico che sicuramente meriterebbe un’anime.

Se non avete ancora letto questa bellissima storia, vi rammentiamo che la serie è stata pubblicata da Planet Manga, e al momento non tutta disponibile.

Vagabond

Ancora una volta Inoue in questa lista. Le vicende di Vagabond non hanno mai avuto una serie animata, vuoi per la sua serializzazione “frammentata” vuoi per la potenziale realizzazione altamente complessa delle animazioni. Fatto sta che questa bellissima e singolare storia merita di essere trasposta in anime, senza se e senza ma.

Homunculus

Hideo Yamamoto è sicuramente un’artista particolare, e per via delle sue tematiche “forti” rappresentate con delle scene spesso disgustose e disturbanti non molti studi di animazione hanno voluto provare a produrre una sua storia, anche se due live action delle sue due storie più note sono stati pubblicati qualche anno fa.

“Ichi The Killer” è un film uscito già molto tempo fa, mentre Homunculus è addirittura presente su Netflix, grazie a un live action del 2021. Trattandosi di un’opera di “nicchia” probabilmente non vedremo mai una serie anime dedicata a questo titolo, anche se la speranza è l’ultima a morire, anche in questi casi.