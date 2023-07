Goku è senza dubbio uno dei guerrieri più forti di tutto il panorama anime e manga nipponico, grazie alla sua crescita esponenziale per quanto riguarda il livello combattivo, ormai paragonabile a quello di un vero e proprio Dio. Se lanciamo uno sguardo alla storia possiamo tranquillamente pensare che il protagonista di Dragon Ball potrebbe vedersela ad armi pari con gli dei visti nei film e letti sui libri senza nessun problema.

Se paragoniamo il Saiyan agli dei del franchise di Dragon Ball possiamo notare apertamente che quest’ultimo ha ancora molta strada da fare, ma se pensiamo a Zeus, Thor, Odino, Ares e tutti gli altri, la musica di certo cambia.

Se avete letto o studiato la mitologia greca per esempio, avrete sicuramente carpito che la maggior parte degli dei non erano immortali, e neanche invincibili (basti scrutare anche nella saga di GOW, anche se non parliamo di storia ovviamente ndr).

Ares fu ferito da Diomede per esempio, leggendo negli scritti al riguardo e Diomede era un essere umano. Come ben sapete Goku non è mai stato ferito seriamente da un essere umano, e quindi questa gioca al vantaggio del protagonista di Dragon Ball, avvalorando così la nostra tesi.

Zeus, considerato il Dio più potente negli scritti al riguardo, si racconta che con il solo cenno della testa abbia fatto tremare la terra e i mari, mentre lo scontro tra Goku e Beerus fece tremare invece l’Universo. Questi non sono dei paragoni che possono decretare un eventuale vincitore tra Goku e Zeus, ma da valore alla tesi che quest’ultimo potrebbe tranquillamente giocarsela testa a testa in un combattimento contro un dio della mitologia greca.

Dragon Ball: Goku potrebbe sconfiggere un Dio Mitologico?

Considerato più forte persino di Anubi, Osiride è il più grande Dio degli inferi all’interno della mitologia egizia invece. Anche se non si sa molto della sua forza pura Osiride è tornato dalla morte dopo essere stato ucciso da Seth. Questo è un dettaglio davvero succulento per evidenziare il come anche Goku non sia nuovo a “mosse” del genere, anche se in questo caso di mezzo ci sono le Sfere del Drago.

In opposizione a Zeus, se parliamo di tutta la tradizione dell’Antico Egitto nessuno supera in potenza la divinità Ra. Ra è conosciuto principalmente come il Dio del Sole, e si dice infatti quest’ultimo abbia governato la Terra e gli inferi tanto quanto i cieli.

Come vedete già in questo caso Goku è in svantaggio, dato che parliamo di un essere al di fuori della sua comprensione, anche se il protagonista di Dragon Ball ha una cose in comune con lui: la fusione. Ra nella mitologia si è infatti fuso con il dio del vento, Amun, per creare Amun-Ra. Come ben sapete anche Goku è capace di questo.

Dragon Ball: Goku vs la mitologia norrena

Spostandoci invece verso la mitologia norrena non possiamo che citare anche Thor, il Dio del Tuono. Nei miti e i racconti a lui dedicati possiamo leggere della capacità di quest’ultimo di sollevare una montagna a mani nude, cose più che semplice per Goku come ben sapete.

Questi paragoni ripetiamo, non sono volti a confrontare/decretare la vittoria del nostro Saiyan, ma vogliono semplicemente evidenziare il come quest’ultimo ormai sia paragonabile a un vero e proprio Dio (seguendo il concetto della montagna molti guerrieri di Dragon Ball potrebbe essere inseriti nel paragone certo, ma al momento parliamo solamente di Goku ndr).

Passiamo infine a Odino, il Dio più potente della mitologia norrena, nonché Padre di tutti gli dei. Tra le sue imprese più grandi troviamo quella inerente a il gigante Ymir, che dopo la sua sconfitta Odino è stato anche capace di creare la Terra dal suo cadavere. Anche in questo caso questo non è un nemico che farebbe paura a Goku, anche se Odino potrebbe batterlo in astuzia. Cosa ne pensate?

Fonte CBR