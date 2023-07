Tra le uscite J-POP Manga del 19 luglio 2023 si segnalano il primo volume del manga Il mio matrimonio felice di Akumi Agitogi e Rito Kosaka e l’atteso Don’t Call it Mystery di Yumi Tamura, serie thriller vincitrice dello Shogakukan Manga Award 2021 con un protagonista molto particolare: lo studente dai foltissimi capelli scuri e dalle capacità deduttive fuori dal comune Totono.

Arrivano inoltre Call of the night 9 con l’esclusivo Clear Stamp Collection dedicato, il secondo cofanetto di Twilight of Focus e l’atteso ultimo box di BJ Alex contenente i volumi 17 e 18.

Grande ritorno anche per il sensei Okayado con il 17esimo volume del “mostruoso” romance Monster Musume!

Continuano Oshi no ko 9, Servamp 18, Shadows House 12, La via del Grembiule 10, e Squalificati – Ranger Reject 7.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 19 luglio 2023.

Le uscite J-POP Manga del 19 luglio 2023

Il mio matrimonio felice 1

di Akumi Agitogi e Rito Kosaka

6,50€

Nel Giappone del XIX secolo Miyo, erede di una famiglia che possiede da generazioni poteri soprannaturali di cui lei è misteriosamente priva, viene data in sposa a un uomo che ha la fama di essere crudele e spietato. Rassegnata a un triste destino, Miyo si rende presto conto che lo sposo non è affatto un mostro e che forse non è così lontana dal raggiungere la felicità e coronare i suoi sogni…

Don’t Call it Mystery 1

di Yumi Tamura

6,90€

Accusato ingiustamente dell’omicidio di un compagno di corso, il giovane Totono riesce a scagionarsi da solo, scavando nelle vite dei poliziotti che indagano su di lui. Sarà solo il primo di una lunga serie di casi in cui Totono farà sfoggio delle sue abilità investigative!

Call of the night 9

di Kotoyama

6,50€

Nazuna racconta del suo passato con Kyoko Mejiro, la sua prima potenziale progenie. Proprio la sera in cui Mejiro aveva deciso di vivere per sempre con Nazuna, l’attendeva un tragico destino…

Twilight Out of Focus – Cinema Box 2

di Jyanome

14,90€

L’originale saga BL di Jyanome, Twilight out Focus, torna con ben due torridi racconti spin-off. Jin, studente di liceo del terzo anno, è uno dei più popolari dell’istituto maschile che frequenta. Presidente del Club di cinema, con il suo fisico perfetto e il suo carattere sicuro di sé, è considerato dai compagni di scuola come un dio… tranne che dal suo rivale Giichi, ragazzo dal fisico secco, appassionato lettore di manga BL e astro nascente come regista. Che il loro rapporto turbolento nasconda invece una velata attrazione? Nel secondo racconto, Rei, vicepresidente del Club, è un ragazzo che spicca e attira l’attenzione degli altri, nonostante lui, silenzioso e introverso, preferirebbe non fosse così. A questo cruccio si aggiunge l’antipatia a pelle per l’ultimo iscritto al club, Shion, il cui unico interesse è quello di cercarsi un fidanzato. E se i due ragazzi non fossero incompatibili come sembra?

BJ Alex box 9 (Vol. 17-18)

di Mingwa

19,80€

Solitario, timido e un po’ frustrato, Dong Gyun ha un solo grande sfogo nella vita: ogni sera alle 22 non perde una live del suo cam-boy del cuore, il BJ (broadcaster jockey) Alex, un giovane che ama condividere con la rete l’immagine del suo stupendo corpo (ma non il suo volto) e i racconti piccantissimi delle sue esperienze sessuali. Finché, dopo una notte di bisboccia con gli amici, Dong Gyun non incontra un gentile cameriere con un corpo all’apparenza familiare. Che sia proprio lui il BJ Alex e, se così fosse, sarà davvero come i suoi fan lo immaginano nella vita privata?

Ecco l’emozionante volume finale della storia di BJ Alex.

Monster Musume 17

di Okayado

6,50€

La vita quotidiana insieme a un nutrito gruppo di bellissime e discinte ragazze può essere durissima… e ancora di più se le ragazze sono mostri mitici come centauri, lamie, arpie e donne ragno! Benvenuti a casa di Kimihito Kurusu, costretto dal suo governo ad accogliere e ospitare ragazze-mostro, per uno “scambio culturale” che dovrebbe favorire l’integrazione tra umani e queste creature e che, invece, favorirà piuttosto situazioni (molto) piccanti e sfide per conquistare il cuore del gentile, ma riluttante, Kimihito. Un ragazzo come tanti si ritrova a convivere con bellissime ragazze semiumane. Improvvisamente la sua casa diventa un harem, una situazione esplosiva per un ragazzo vergine! Riuscirà a resistere alle tentazioni?

Oshi no Ko – My Star 9

di Aka Akasaka e Mengo Yokoyari

6,50€

A Takachiho, la città delle leggende, Ruby scopre che i colpevoli della morte di Ai sono due uomini, uno dei queli è ancora a piede libero. Incapace di perdonarlo, la ragazza giura di vendicarsi uccidendolo con le proprie mani. Sei mesi dopo, la scalata al successo dei nostri protagonisti continua e siamo ormai alla settima parte della saga, “la storia principale”…

Servamp 18

di Strike Tanaka

5,90€

Mahiru Shirota, quindici anni, aspira a una vita da liceale piatta e banale ma l’incontro con Kuro, un gatto nero trovato per strada, manderà questo sogno a rotoli. Colui che si presenta all’apparenza come un innocuo micino è infatti, in realtà, un temibile vampiro! Una creatura dal passato misterioso e che finirà per trascinare il ragazzo nel mare dei propri guai. Diventato per errore il “padrone” di Kuro, Mahiru si ritrova ora coinvolto in un conflitto con altri vampiri e forze incredibili. L’unica soluzione sarà imparare a combattere al fianco del suo Servitore vampiro, il suo Servamp!

Shadows House 12

di somato

6,50€

La rivelazione del potere della fuliggine ha causato una frattura tra i possessori dell’abilità e i senza poteri. L’edificio dei bambini è nel caos per colpa delle losche trame degli “adulti”. Chi riporterà la situazione sotto controllo?

La via del grembiule – lo yakuza casalingo 10

di Oono Kousuke

5,90€

Nel supermercato in cui lavora la signora Hibari, Tatsu agisce sotto copertura per fermare un taccheggiatore. Riuscirà questo casalingo con la faccia da criminale ad acciuffare il delinquente? Ecco il decimo volume della commedia casalinga per uomini d’onore.

Squalificati – Ranger Reject 7

di Negi haruba

6,50€

Sfruttando l’irruzione del comandante kaijin Pertroller, D riesce a spuntarla contro Blue Keeper e a ottenere l’Arma Divina blu, superando così l’esame dei Pilastri. Insieme a Usukubo viene destinato alla brigata Green, specializzata in operazioni antikaijin sotto copertura. Prossimo obiettivo: Green Keeper e i nuovi comandanti kaijin che si nascondono in città.

RISTAMPE

Pokémon – La Grande Avventura 1 e 2

Oshi no Ko – My Star 1-4 e 6

Zombie 100 – cento cosa da fare prima di non-morire 1

USCITE DIGITALI