Oshi No Ko: le vendite del manga potrebbero essere in gran parte merito dell’anime

Oshi No Ko è una delle serie più amate del momento e senza dubbio le vendite del manga sono cresciute esponenzialmente per via del successo della trasposizione animata. Come leggiamo su Comic Book questa non è solamente una congettura, visto il nuovo rapporto diffuso in Giappone riguardanti le vendite della versione cartacea del franchise, dove a cavallo con l’uscita della prima stagione ha raggiunto record davvero straordinari.

L’aggiornamento in questione visionabile qui parla di circa sette milioni di copie vendute dal manga durante la trasmissione della prima stagione, acclarando così la teoria che alla fine la versione cartacea ha raggiunto queste vette incredibili grazie all’adattamento animato, come spesso accade alla fine.

Il tweet in questione recita: “Il manga “Oshi no Ko” ha venduto circa 7 milioni di copie durante l’Anime Broadcast (140% Plus), passando quindi da 5 milioni a 12 milioni di copie in circolazione. Questo è il più grande vantaggio che rende “Oshi no Ko” l’anime di maggior successo della scorsa stagione. “

Questa ha ovviamente fatto confermare la produzione per una seconda stagione e il team di Doga Kobo è già all’opera per la nuova stagione. I creatori Aka Akasaka e Mengo Yokoyari stanno ancora scrivendo la serie su Weekly Young Jump. L’hype e il “vuoto” lasciato con la prima stagione ha fatto sì che il pubblico andasse a leggere il manga per vedere il tutto come continuava, dando spazio poi all’eventuale seconda stagione.

Così come Demon Slayer e Attack on Titan per esempio, anche Oshi No Ko ha spinto sull’acceleratore per quanto riguarda le vendite del manga, sfruttando pienamente la trasposizione animata, molto probabilmente uno dei successi più grandi di sempre. Voi cosa ne pensate dell’argomento? State seguendo il manga pubblicato in Italia dalla J-POP? Diteci la vostra.

