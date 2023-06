Oshi no Ko: annunciata la seconda stagione animata!

Oshi no Ko è una delle nuove serie ad aver riscosso un forte successo quest’anno. L’adattamento anime ha permesso che la serie si propagasse globalmente.

Si tratta dell’anime che adatta gli eventi del manga scritto da Aka Akasaka e disegnato da Mengo Yokoyari. La serializzazione del manga ha fatto il suo debutto sulla rivista Weekly Young Jump di Shūeisha il 23 aprile 2020 ed è attualmente in corso. Tuttavia recentemente abbiamo riportato una dichiarazione di uno dei due mangaka, che affermava che hanno già deciso come si concluderà la serie e di avere un mente la scena conclusiva.

In Italia il manga è pubblicato dalla casa editrice Edizioni BD, sotto l’etichetta J-Pop a partire dal 30 marzo 2022 con un totale di sette volumi.

Con il presente articolo vogliamo riportare che è stata annunciata la seconda stagione anime di Oshi no Ko! E l’annuncio è accompagnato da un nuovo trailer presente in cima al presente articolo.

Il primo adattamento animato di Oshi no Ko conta 11 episodi, con l’ultimo che ha recentemente concluso la prima stagione intitolato “Idol”. E la serie continua a registrare numeri notevoli che battono costantemente ogni record, per diversi aspetti. La caratterizzazione dei personaggi, la storia, la qualità visiva e la sua musica, ha permesso alla serie di raccogliere un importante seguito in un breve lasso di tempo.

Il manga si è aggiudicato il primo posto alla settima edizione dei “Next Manga Awards” nel 2021. Ma, oltre a questo, ha anche vinto la categoria Best General Manga nella 46a edizione dei Kodansha Manga Awards lo scorso anno. La serie è stata nominata per il 26° Premio Culturale “Osamu Tezuka” annuale lo scorso anno, come anche per la quattordicesima e quindicesima edizione dei Manga Taisho Awards.

Le vicende ruotano infatti attorno al ginecologo Goro Honda, che è un grande fan di Ai. Ma la sua vita cambierà per sempre quando proprio la giovane idol, nonché protagonista della serie, si presente al suo studio, incinta di due gemelli. Goro quindi promette alla giovane di aiutarla ad avere un parto sicuro. Tuttavia, l’incontro con una misteriosa figura provoca lo stravolgimento della vita del dottore. Infatti Goro si risveglia nel grembo della sua amata idol, finendo per rinascere come uno dei figli di Ai Hoshino.

