Tra le uscite J-POP Manga del 28 giugno 2023 si segnala l’attesissimo primo volume di L’estate in cui Hikaru è morto, una storia di amicizia e orrore sullo sfondo di una serie di inspiegabili eventi soprannaturali.

Yoshiki e Hikaru sono cresciuti insieme in un piccolo villaggio e hanno sempre condiviso tutto, fino al giorno in cui… Hikaru cambia. Per Yoshiki, il ragazzo non è più lo stesso: che sia davvero lui? Yoshiki è fiducioso nel legame con l’amico e continua a stargli vicino, ma nel frattempo nel villaggio iniziano a verificarsi strani incidenti…

Saranno disponibili anche i quattro volumi della miniserie completa Harahara Sensei – Reazioni a catena di Yanagi Takakuchi contenuti in uno splendido box da collezione!

La vita di una giovane insegnante di provincia viene completamente stravolta quando viene a sapere che la sorella minore è nei guai a Tokyo. Tornerà in città per risolvere la questione in pieno stile hard boiled!

In occasione del Pride Month sarà disponibile a partire da questa data anche Domani, l’arcobaleno, prima opera tradotta in Italia del talento Noriko Kihara.

Quando non lavora come drag queen in un gay bar, Whip si rilassa chiacchierando al telefono con estranei e consolando uomini che sono stati tanto sfortunati da innamorarsi dei loro colleghi etero. Un’amicizia inaspettata nata con uno di questi interlocutori sconosciuti sembra essere l’inizio di qualcosa di più, ma le cose si complicano, perché anche questo partner misterioso, a quanto pare… è etero!

Con il 31esimo volume si conclude anche la saga storica di Satoru Noda: Golden Kamui.

La ricerca del tesoro Ainu è giunta alle ultime battute e colpi di scena. Riusciranno Suichi Sugimoto, detto l’Immortale, e la giovane Asirpa a riconquistare l’oro della tribù, strappandolo dalle crudeli mani dell’esercito?

La conclusione della saga è giunta!

Si conclude anche la dolce saga romantica di Setona Mizushiro, con il nono e ultimo volume di Chocolatier 9 – Cioccolata Per Un Cuore Spezzato.

L’amore e la determinazione di Sota riusciranno a valicare gli ostacoli del cuore?

Continuano Tokyo Revengers 28, Initial D 3, Blood Bank Stagione II – 2, Choujin X 3, Goblin Slayer 13, My Charms are wasted 2 e Kingdom 58.

Per Edizioni BD sarà invece disponibile il volume speciale di Dada Adventure, l’euro manga di Alessandro Starace e Leonardo Berghella, che approfondisce le origine misteriose di Dada e della sua arci-nemesi Puf. Una raccolta di storie inedite, backstage e illsutrazioni imperdibili per tutti gli appassionati di questa saga shonen italiana!

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 28 giugno.

Le uscite J-POP Manga del 28 giugno 2023

L’estate in cui Hikaru è morto 1

di Mokumokuren

6,90 €

Yoshiki e Hikaru vivono in un paesino ai piedi di un monte, sono cresciuti insieme, anche perché lì non c’è nessun altro della loro età. Un giorno, Yoshiki si accorge che quello che credeva Hikaru è in realtà qualcos’altro. Qualcosa che ha preso il suo posto. Per non perdere il suo amico, però, decide di continuare a stargli accanto come se nulla fosse successo. Da quel momento nel paese cominciano a verificarsi strani incidenti…

Harahara sensei – Reazioni a catena BOX (Vol. 1-4)

di Takakuchi Yanagi

30,00 €

Azusa Tsukumo, una modesta e timida professoressa di chimica, vive la sua vita incastrata in una regione di campagna, ma la sua quotidianità viene stravolta quando Ruka, sua sorella minore, sparisce misteriosamente. Una volta giunta a Tokyo in cerca di risposte, incontra un inquietante yakuza… Quale sarà il destino di Azusa che, pur di ritrovare la sua amata sorella, è pronta a buttarsi a capofitto nel mondo della malavita, facendo della chimica la sua arma?!

Domani, l’arcobaleno

di Noriko Kihara

11,90 €

Per Whip (vero nome: Chitose), drag queen che lavora in un gay bar, lamentarsi dei propri problemi con un “impiegato insonne” conosciuto su un’app vocale anonima è ormai una routine quotidiana. Sente di provare qualcosa per quel ragazzo di cui non conosce neppure il volto, ma non ci dà troppo peso: ha zero possibilità di incontrarlo nella vita vera… Finché, un giorno, è proprio lui (vero nome: Shinogu) a rintracciare il locale di Whip. Chitose è terrorizzato di motrarsi per quello che è, Shinogu è un etero i cui preconcetti gli impediscono di rendersi conto di ciò che prova: due anime incomplete che si attraggono a vicenda mentre il guscio in cui vivevano va in frantumi.

Golden Kamui 31

di Satoru Noda

7,50 €

Nel pieno dell’Era Meiji, l’ex soldato Seiji Sugimoto ha un solo obiettivo: trovare abbastanza oro per mantenere la vedova del suo migliore amico morto in guerra. Una corsa che lo porta nell’estremo nord del Giappone, dove secondo una leggenda qualcuno ha nascosto un’enorme quantità del prezioso metallo giallo… Ma Sugimoto non è l’unico a seguire le tracce che portano al tesoro nascosto e per trovarlo dovrà affrontare spietate bande di criminali, l’esercito e il clima proibitivo dell’Hokkaido con l’aiuto di una giovane e decisa Ainu in cerca di vendetta.

L’epica conclusione della caccia al tesora ambientata in Hokkaido!

Chocolatier – Cioccolata Per Un Cuore Spezzato 9

di Setona Mizushiro

7,50 €

Per il bene di Saeko… Questo è l’inizio della vita da cioccolatiere di Sota. L’amore più grande della sua vita, però, finisce all’improvviso. Come se non riuscisse a voltare pagina, Sota si dedica completamente alle sue creazioni di cioccolato, ma verso quale conclusione volgeranno i suoi sentimenti e i suoi rapporti? Ecco il commovente finale dei drammi e delle relazioni umane che girano attorno a “Choco la vie”!

Tokyo Revengers 28

di Ken Wakui

6,50 €

Dopo essersi ripreso dalle ferite subite durante la guerra tra le tre squadre celesti, Takemichi fonda una nuova banda e progetta la sua vendetta contro Mikey! Per il nostro eroe inizia la battaglia finale, lo scontro all’ultimo sangue tra la Kanto Manji Gang e la seconda generazione della Toman!

Initial D 3

di Shuichi Shigeno

12,90 €

Il re imbattuto delle strade di Gunma, Ryosuke Takahashi, invia una lettera di sfida a Takumi! Dopo aver studiato con attenzione lo stile del suo avversario, Ryosuke ha modificato la sua auto per sfidare Takumi sul suo stesso terreno, la discesa del monte Akina. Con questa dimostrazione di sicurezza e tra due ali di folla, ha inizio il duello per la supremazia nella zona!

Blood Bank Stagione II – 2

di Silb

9,90 €

In un mondo dominato dai vampiri, il potere si concentra nelle “Blood Bank”, istituti che dispensano sangue umano a loro piacimento, One è un umano schiavo come tutti i suoi simili, impiegato in una di queste banche, nonostante non desideri altro che una vita grigia e tranquilla, il suo sogno si infrange quando incontra Shell, potente e bellissimo vampiro che lo coinvolge in una relazione pericolosa ed eccitante, contro ogni norma sociale…

Choujin X 3

di Sui Ishida

6,90 €

Ely Otta, diventata un Choujin, viene ammessa nello stesso istituto superiore frequentato da Tokio Kurohara, un Beast Choujin. Il primo giorno, Ely si perde lungo la strada per la scuola, incontrando così Azuma Higashi. Tokio non sa bene come condurre la sua vita ora che è diventato un Choujin e Azuma, in quanto suo migliore amico, vorrebbe stargli vicino, ma inizia a rendersi conto che anche nella sua mente c’è una grande confusione…

Goblin Slayer 13

di Kumo Kagyu e Kousuke Kurose

6,50 €

Goblin Slayer scopre cosa lo lega al giovane mago e ne resta sconvolto. Il lanciere e il guerriero corazzato lo invitano fuori a bere e i tre iniziano a parlare dei loro sogni per il futuro. Un tempo, Goblin Slayer voleva diventare un avventuriero… Poco dopo, però, il nuovo centro di addestramento viene assaltato da un manipolo di goblin!

My Charms are wasted 2

di Kuze Ran

6,50 €

Kuroiwa Medaka, studente liceale, è un aspirante monaco. Per via delle regole del tempio della sua famiglia, dove è nato e ha sempre vissuto, non può interagire con le ragazze e, soprattutto, non ha alcuna idea di come porsi con loro. Mona, la ragazza più popolare della scuola, non è decisamente abituata a passare inosservata…E vive come un affronto l’apparente indifferenza del ragazzo nei confronti del suo fascino! Si dà così l’obiettivo di farlo innamorare, ma lui non molla pur di rispettare le regole ferree con le quali è stato cresciuto. Chi vincerà questo romantico braccio di ferro?

Kingdom 58

di Yasuhisa Hara

6,90 €

La grande battaglia finale da cui dipende la sopravvivenza di Zhao! A decretare il vincitore sarà un duello voluto dal destino! Piana di Zhuhai, quindicesimo giorno, la compagnia Fei Xin raggiunge il quartier generale di Li Mu. Qui , Xin si ritrova faccia a faccia con Pang Nuan. Lo scontro tra i due si trasforma in un combattimento epico. Quale regno otterrà il controllo di Ye?

Dada Adventure SP

di Alessandro Starace e Leonardo Berghella

7,50 €

Una serie di racconti mai pubblicati, tra cui le vicende che narrano il viaggio di Puf, la nuova tenerissima bambina venuta dal cielo per cercare Dada. Fin da subito, però, il suo terribile potere porta il caos nel mondo intero! Questo volume raccoglie contenuti speciali, extra e curiosità sul mondo di Dada Adventure.

