Tokyo Revengers ricevere un videogioco action RPG in 3D

Come tutte le IP che si rispettino, anche Tokyo Revengers a quanto pare avrà una trasposizione videoludica, dove al centro pone il genere action RPG, quindi un titolo di azione con componenti ruolistiche.

Victor Entertainment Games ha annunciato lo sviluppo di un gioco di ruolo d’azione in 3D basato sul franchise Tokyo Revengers per PlayStation 5, PlayStation 4, Switch, PC tramite DMM Games, iOS e Android il prossimo inverno.

La cosa interessante è che il suddetto sarà un free-to play con probabili acquisti in game, anche se al momento non sappiamo ancora nulla al riguardo, solamente il periodo di uscita e le piattaforma in cui il titolo sarà pubblicato.

In un periodo in cui ogni IP ha bisogno di più trasposizioni, anche Tokyo Revengers dice la sua, alzando senza dubbio l’interesse del pubblico appassionato.

Il manga di Ken Wakui è stato lanciato su Weekly Shōnen Magazine nel marzo 2017 e ha concluso la serie nel novembre 2022. Weekly Shōnen Magazine sta serializzando il manga spinoff Tokyo Revengers Extra sui fondatori della Tokyo Manji Gang, mentre l’anime è ancora in produzione, con delle ottime recensioni da parte del pubblico.

Il primo adattamento anime televisivo del manga ha debuttato nell’aprile 2021. Crunchyroll ha trasmesso l’anime in streaming mentre andava in onda in Giappone, quindi in simulcast, come leggiamo su ANN.

L’anime Tokyo Revengers: Christmas Showdown ha debuttato il 7 gennaio ed è andato in onda per 13 episodi. Disney+ ha trasmesso la serie in streaming. Tokyo Revengers: Tenjiku-hen (Arco Tenjiku) debutterà a ottobre. Oltre questo è stato anche prodotto un film in live action, giusto per cavalcare l’onda della moda.

Il primo film in live-action basato sul manga è uscito in Giappone nel luglio 2021 ed è stato il primo film in live-action in Giappone nel 2021. Il film in streaming lo potete trovare su Crunchyroll.

Il primo dei due film live-action sequel Chi no Halloween -Unmei- (Bloody Halloween -Fate-) è uscito in Giappone il 21 aprile, mentre il secondo film Chi no Halloween -Kessen- (Bloody Halloween -Decisive Battle-) uscirà il 30 giugno.

