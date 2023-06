Tokyo Revengers: svelato il periodo di uscita dell’arco Tenjiku

Il sito web ufficiale della serie anime di Tokyo Revengers ha rivelato che l’arco di Tenjiku di Tokyo Revengers farà il suo debutto quest’anno a ottobre. Questo aggiornamento sul periodo di uscita arriva con il primo video promozionale della nuova stagione, attraverso il quale presenta altri membri del cast. Di seguito elenchiamo i nomi dei doppiatori e dei rispettivi personaggi:

Seiichirō Yamashita nei panni di Kakucho , il capo dei Quattro Re Celesti di Tenjiku;

, il capo dei Quattro Re Celesti di Tenjiku; Kouki Uchiyama interpreterà Shion Madarame ;

; Daisuke Namikawa sarà Ran Haitani , uno dei Quattro Re di Tenjiku;

, uno dei Quattro Re di Tenjiku; Hiro Shimono interpreterà Rindo Haitani, il fratello minore di Ran

I nuovi membri del cast precedentemente annunciati includono Nobunaga Shimazaki nei panni di Izana Kurokawa e Tetsu Inada nei panni di Kanji Mochizuki. Izana è il capo del team Tenjiku con sede a Yokohama e Kanji è uno dei Quattro Re Celesti di Tenjiku.

Il quinto arco narrativo di Tokyo Revengers si sta preparando a debuttare sul piccolo schermo e a conquistare il fandom. L’arco di Tenjiku è previsto per il piccolo schermo questo ottobre su Disney+.

Questo nuovo arco di Tokyo Revengers, è piuttosto intenso. Infatti stiamo parlando di una saga che segue la caduta di Toman dopo che Mikey ha spazzato via la divisione. Sulla scia della distruzione di Toman si crea un vuoto di potere che dà origine alla gang Tenjiku. La gang di Yokohama genere caos in tutta la cultura delle gang giapponesi, mentre le sette iniziano a crollare come tessere del domino. E, chiaramente, tocca a Mikey e Takemichi affrontare questa nuova minaccia.

Tokyo Revengers tornerà sul piccolo schermo in autunno, e per quanto riguarda il manga, si è concluso nel 2022 dopo 5 anni di serializzazione su Weekly Shōnen Magazine di Kodansha. Le vicende ruotano attorno al protagonista Takemichi, un disoccupato di 26 anni la cui unica ragazza, Hinata, perde la vita improvvisamente. In seguito ad un incidente, Takemichi si ritrova all’improvviso ai tempi delle scuole medie attraverso un salto temporale che lo riporta indietro. Si tratta di un’opportunità incredibile per il protagonista di cambiare il futuro e di salvare la ragazza. Per fare ciò, Takemichi punta alla vetta della gang di delinquenti più brutale della regione del Kanto.

Fonte – Anime News Network