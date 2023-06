One Piece: etimologia e giochi di parole dei nomi dei Cinque Astri di Saggezza

One Piece si trova nel suo arco narrativo finale e, dopo esattamente 21 anni dal loro debutto, Oda ha rivelato i nomi dei Cinque Astri di Saggezza. Ricordiamo che queste figure corrispondono ai nobili mondiali più importanti al mondo. E in quanto tali, governano su quasi tutto il mare blu. Possono ricevere ordini solamente da Im e tengono in considerazione il volere degli altri nobili mondiali. Con il capitolo 1086, Oda ha rivelato anche la loro carica, e con il presente articolo vogliamo spiegare l’etimologia e giochi di parole dei nomi dei Cinque Astri di Saggezza.

Come tutti i fan ormai sanno, i nomi dei Cinque Astri sono tutti collegati a quelli dei pianeti. Tuttavia, ci sono diversi giochi di parole o significati nascosti sui loro nomi in giapponese. Quindi, questo approfondimento che vogliamo condurre con il presente articolo sarà interessante per ogni fan.

Partiamo da St. Jaygarcia Saturn, la prima identità svelata nell’ultimo arco di One Piece. È con lui che abbiamo avuto modo di scoprire che il termine “Gorosei” è la parola giapponese che significa “Cinque Pianeti Anziani“, ossia quelli conosciuti nei tempi antichi prima che Urano, Nettuno (o Poseidone) e Plutone fossero scoperti con il telescopio.

Il secondo nobile è St. Marcus Mars. Il nome “Marcus” è caratterizzato dalle lettere di Mars (Marte). Parliamo del Dio Guerriero dell’ambiente, il che è un po’ ironico, visto che Marte significa Terra Infuocata.

Un altro Astro di Saggezza chiamato come un pianeta è St. Topman Warcury, anche se potrebbe sembrare strano. Questo nome è il risultato della combinazione delle parole “Water Planet” e “Mercury” (Pianeta dell’acqua + Mercurio). Di conseguenza “Water + Mercury = Warcury“.

St. Ethanbaron V. Nasujurou è invece un altro chiaro gioco di parole su “Venus“, ossia Venere. È esilarante perché “Nasu” in giapponese significa “melanzana”, e forse Oda ha scelto questo nome per sottolineare la testa pelata simile a una melanzana. Però il suono del suo nome in giapponese, si adatta perfettamente al suo essere un samurai. Inoltre è il Dio Guerriero della finanza e il suo nome si adatta a questa carica in quanto Venus in giapponese è anche detto “pianeta dell’oro“.

Infine abbiamo St. Shepherd Juu Peter. Anche in questo caso abbiamo un gioco di parole. Juu Peter suona esattamente “Jupiter” (Giove). E dato che in giapponese Giove corrisponde al pianeta del legno, si adatta alla sua carica di Dio Guerriero dell’Agricoltura.

Fonte – TWITTER – newworldartur