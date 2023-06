Ci siamo: anche questo mese sono arrivati gli spoiler completi del nuovo capitolo di Dragon Ball Super, che a quanto pare mette in evidenzia la potenza della piccola Pan, già allieva del grande sensei Piccolo.

La saga “Super Hero” nonostante ricalchi le vicende del film, gli autori stanno cercando di renderla comunque unica in un certo senso, aggiungendo qualche piccola chicca assente all’interno dell’omonima pellicola arrivata a settembre in Italia.

In queste bozze spoiler possiamo notare ancora una volta il ritorno del Red Ribbon, il temibile Fiocco Rosso, nemico di Goku fin dai primi capitoli del manga, ritornato in pompa magna con delle armi davvero eccezionali che terranno testa anche alle nuove trasformazioni di Piccolo e Gohan, non ancora mostrate nel manga (o meglio non ancora in tutta la loro potenza visti gli accenni per Orange Piccolo ndr).

Da come visto nelle precedenti anticipazioni il prossimo capitolo in uscita tra una settimana metterà al centro la piccola Pan, rimasta anch’essa nascosta nel corso del tempo insieme a suo padre Gohan, uno dei guerrieri potenzialmente più potenti di tutto il franchise di Dragon Ball.

Dragon Ball Super 94: nuovi spoiler e ardenti battaglie

Gli spoiler arrivano dal profilo Twitter @DbsHype ed è possibile visionarli cliccando qui. Come sempre non abbiamo delle immagini a colori o delle tavole complete, ma semplici sketch che anticipano il capitolo 94.

La saga in questione vuole rendere canonici anche le nuove forme di Gohan e Piccolo, così da essere presenti nell’eventuale prossima saga con al centro Black Freezer, il villain più temibile al momento in tutto l’universo di Dragon Ball.

L’allenamento di Goku, Vegeta e Broly senza dubbio vuole essere fino a questo obiettivo, riuscendo così a tener testa all’ennesima forma del nemico appena citato, magari riuscendo a gestire la rabbia di Broly per usarlo contro il nemico delle future saghe. Cosa ne pensate di questi nuovi spoiler? E del futuro di Pan?

Fonte Comic Book – Twitter