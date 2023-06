Dragon Ball Super 94 ha già mostrato una prima immagine che sarà presente all’interno del prossimo capitolo dove al centro vediamo Pan, la piccola Saiyan primogenita di Gohan.

Nel corso della giornata di domani usciranno anche altri spoiler/anticipazioni al riguardo, dato che come spesso accade la produzione inizia con l’infiammare il pubblico con una sola immagine, come in questo caso.

Avevamo già parlato da anni della potenza della piccola Saiyan, anche se oltre alcune battute questo personaggio non aveva mai avuto risalto all’interno del franchise, fino a quando non si è deciso di dare il giusto spazio anche a Gohan, dove con Piccolo e sua figlia forma il trio perfetto della nuova saga “Super Hero”.

Perché sì alla fine il manga sta adattando quanto visto all’interno del film e come accennato alcune volte la paura per gli appassionati era proprio quella di rivedere su carta gli eventi del film, senza che questi cambiassero di una virgola.

Ora, ovviamente gli eventi principali saranno quelli ma come visto con i capitoli scorsi la redazione sta cercando di inserire delle piccole novità, come quelle viste all’interno dell’allenamento tra Goku, Vegeta e Broly dove quest’ultimo si sta allenando a controllare la sua natura selvaggia da Saiyan.

Dragon Ball Super 94: i primi spoiler mostrano la forza di Pan

@DbsHype ha offerto l’immagine in questione, che probabilmente potrebbe dare il via a una piccola avventura non vista nel film con al centro Pan, forse uno degli elementi su cui Toyotaro e Toriyama vogliono puntare per i prossimi anni, insieme a Piccolo (già mentore della ragazzina ndr) e appunto Gohan, appena risvegliato nella forma Beast.

Cosa pensate di questa trovata? O meglio, in un futuro dopo la saga di Super Hero avremmo finalmente la vera potenza di Gohan di fronte a noi? Oppure è il classico fuoco di paglia?

Fonte Twitter