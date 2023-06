Super Dragon Ball Heroes: Si conclude l’Ultra God Mission

Super Dragon Ball Heroes è una serie ONA (Original Net Anime) basata sul videogioco Dragon Ball Heroes, la cui trasmissione è iniziata il 1º luglio 2018. Questa serie presenta molti personaggi che tutti i fan conoscono, che presentano trasformazioni mai viste prima. L’ultima stagione si intitola Ultra God Mission, e introduce nuovi personaggi come “Gohan Black” e il furfante Kaioshin del tempo e dello spazio. Con questo articolo vogliamo riportate che questo arco sia prossimo alla conclusione. Tuttavia tutti i fan possono stare tranquilli, dato che Toei Animation ha subito riportato buone notizie che accompagnano l’annuncio della conclusione dell’Ultra God Mission.

L’episodio nove di questa saga di Super Dragon Ball Heroes riprende dalla fusione tra Goku e Vegeta che non dura a lungo contro il Re Demone noto come Demigura. Il Principe dei Saiyan infatti abbandona forzatamente il campo di battaglia a causa di uno degli attacchi del Re dei Demoni. Goku invece si ritrova al suo fianco alleati inaspettati per respingere la minaccia. Questi sono “Gohan Black” e il resuscitato Bardack, capaci di aiutare concretamente Goku.

Il protagonista si affida ancora una volta all’Ultra Istinto, mentre Bardack si trasforma in un Super Saiyan 4. Quindi questo arco sta per concludersi, ma lo farà in bellezza con la famiglia di Goku riunita.

Super Dragon Ball Heroes ha annunciato che l’ultima stagione finirà presto. Questo significa che c’è la possibilità che il prossimo episodio sarà l’ultimo. Fortunatamente, Toei ha anche riportato che la serie tornerà con una nuova stagione dopo la fine dell’Ultra God Mission. Al momento, però, non abbiamo modo di riportare su cosa sarà incentrata. Ma sicuramente si tratterà di un altro arco che esplorerà situazioni e personaggi inediti e mai visti.

Negli ultimi episodi dell’arco Ultra God Mission, i guerrieri Z e la Pattuglia del Tempo hanno ampiamente combattuto i Guerrieri in Nero. Ma l’esercito di Demigura ha rappresentato una minaccia così pericolosa, da spingere le tre fazioni ad allearsi. Dopo la conclusione di questo arco narrativo sarà interessante vedere quali personaggi torneranno in Super Dragon Ball Heroes e quali invece non riusciranno a sopravvivere alla battaglia finale di questa stagione.

