La nuova stagione di Demon Slayer si è concentrata molto sui nuovi Pilastri presenti all’interno del nuovo arco narrativo, focalizzandosi anche sulla nuova tecnica di Tanjiro, lasciando un tantino indietro Inosuke e Zenitsu, anche loro due promettenti Ammazzademoni.

Nonostante questo i due personaggi comunque non sono usciti nella storia principale, visto che ancora una volta hanno rotto la quarta parete all’interno della scena post-credit, così come accaduto spesso nel corso degli anni.

Per chi aveva letto il manga sapeva benissimo della mancanza dei due personaggi, visto che questi ultimi erano stati assegnati a delle missioni diverse rispetto a quelle di Tanjiro, quindi per questo i due non sono stati presenti all’interno dell’arco narrativo raccontato nella terza stagione anime.

Tramite Comic Book e il profilo Twitter @kritikabeohar possiamo vedere la clip in questione, nel caso non abbiate modo di vedere la serie su Crunchyroll. Detto questo potete guardarla tranquillamente, visto che quest’ultima non contiene incredibili spoiler sulla serie.

La scena post-credits dell’episodio 9 della terza stagione di Demon Slayer, oltre a presentare il prossimo episodio dell’anime, presenta una scenetta in cui Inosuke e Zenitsu si rivolgono direttamente al pubblico dell’anime, così come accade da decenni nei film e anche negli anime.

Demon Slayer 3: Zenitsu e Inosuke tornano alla grande

Guardando nella telecamera e parlando con il pubblico i due si accorgono che non sono proprio apparsi all’interno della stagione, chiedendosi anche quando sarebbe stato poi il loro turno di approdare all’interno di questo nuovo arco narrativo.

Inosuke poi si rende conto che il loro turno non ci sarà per un bel po e che l’unico cosa fattibile è tifare per il suo amico Tanjiro. Demon Slayer: Swordsmith Village Arc ha solo altri due episodi e vedrà protagonista la Love Hashira, Mitsuri Kanroji con una puntata finale dalla durata maggiore rispetto agli episodi classici.

Cosa ne pensate della terza stagione anime?

Fonte Comic Book – Twitter