Nella terza stagione di Demon Slayer abbiamo visto ancora una volta dei combattimenti all’ultimo sangue, e come spesso accade anche gli Hashira si trovano in difficoltà contro i demoni più potenti di Muzan. Nonostante Rengoku non sia più in vita, a quanto pare fa ancora la sua parte, apparendo nei ricordi di Muichiro.

Durante lo scontro tra l’Hashira Muichiro Tokito e La Luna Superiore Gyokko il Pilastro della Nebbia ha avuto un enorme difficoltà contro il demone in questione, vista la sua continua potenza alimentata durante il combattimento.

Nel corso di quest’ultimo fa la sua apparizione il Pilastro della Fiamma durante un momento difficile nella mente di Muichiro, che rammenta gli insegnamenti del suddetto durante il periodo di addestramento che lo ha reso il guerriero conosciuto oggi da tutti i membri della squadra Ammazzademoni.

Come nel classico del battle shonen anche in questo caso la forza per sconfiggere un temibile nemico risiede nel cuore e nel passato formativo di questi guerrieri, spesso una chiave importante per capire di nuovo la loro natura e la loro vera forza.

Senza dubbio la scena in questione ha colpito la maggior parte del pubblico, vista la rinnovata presenza del Pilastro della Fiamma, forse uno dei più amati di sempre dal pubblico dopo il film Mugen Train, così come leggiamo su CB.

Demon Slayer 3 e il sorprendente salvataggio di Rengoku

Oltre il pubblico con questo flashback possiamo anche capire l’importanza e il valore del personaggio all’interno del mondo di Demon Slayer, dove come già accennato ha iniziato a creare la sua leggenda all’interno dell’arco di Mugen Train, al momento il film anime con più incassi di sempre nel mondo.

La terza stagione del noto anime ha quindi giocato sul fattore nostalgia, rispolverano il Pilastro più amato dal pubblico nonché mentore di Muichiro e anche Tanjiro, anche se con quest’ultimo ha avuto poco tempo a disposizione.

