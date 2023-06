Anche questa terza stagione di Demon Slayer sta volgendo al termine e come ben sappiamo concluderà lo Swordsmith Village arc, comprensivo di due nuove Hashira e di alcuni flashback davvero devastanti.

Dopo il Pilastro dell’Amore e quello della Nebbia a quanto pare, così come leggiamo su Comic Book, la serie ha mostrato ancora una volta Rengoku, uno dei Pilastri più amati dal pubblico nonché un grande esempio per Tanjiro.

Il Pilastro della Fiamma si è palesato nuovamente al suo pubblico durante un flashback all’interno dello scontro di Muichiro contro Gyokko, suscitando nei fan ovviamente una sensazione di tristezza e nostalgia, data la sua dipartita straziante e commovente contro uno dei demoni di Muzan.

Durante lo scontro in questione il Pilastro della Nebbia ha dovuto sforzare il suo corpo e la sua anima per tenere testa a una delle Lune più pericolose del mondo di Demon Slayer e per farlo ha dovuto immergersi in un ricordo con al centro Rengoku appunto.

Così come con Tanjiro anche Rengoku è stato un mentore per Muichiro, visto che ha donato a quest’ultimo una grande mano durante i periodi difficili della sua formazione come spadaccino, e senza ombra di dubbio l’Hashira della fiamma ha contribuito maggiormente alla formazione di Muichiro come uno dei più grandi Ammazzademoni.

Demon Slayer 3 mostra Rengoku ancora una volta

Un momento emozionante che i lettori del manga già conoscevano ma allo stesso tempo non vogliamo credere che questi ultimi non si siano emozionati nel vedere ancora una volta uno dei Pilastri più amati di sempre.

Tale flashback descritto in questa sede conferma il valore del personaggio di Rengoku all’interno della serie, vista anche la sua attitudine nel trasmettere determinati valori alle altre generazioni di Pilastri, come ben sapete le figure più importanti all’interno del mondo di Demon Slayer.

