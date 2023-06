One Piece: anche l’anime va in pausa, ecco quando torna

Dopo la pausa del manga di One Piece a quanto pare anche l’anime va in pausa, così come abbiamo modo di leggere dal Tweet pubblicato dal noto profilo @newworldartur che ha anche annunciato una data di ritorno per la puntata 1066.

Dopo la prossima puntata trasmessa regolarmente l’anime dovrebbe quindi andare in pausa, molto probabilmente per preparare al meglio quello che sembra essere l’arrivo del Gear Fifth, oltre che per recuperare la consistente pausa del manga di circa un mese.

Ebbene sì, così come descritto ampiamente all’interno del nostro articolo, il noto mangaka deve stoppare la serializzazione per sottoporsi a un intervento di chirurgia, volto a curare il problema di astigmatismo.

Senza manco a dirlo sta dando fin troppi problemi a Oda, specie se andiamo a considerare che la vista per un’artista deve essere perfetta per pretendere la massima resa a livello lavorativo.

Quindi dopo la pubblicazione del capitolo 1086 i fan dovranno attendere quattro settimane per immergersi all’interno delle avventure dei Mugiwara, in attesa di scoprire altri dettagli per quanto riguarda l’enorme disegno creato dal noto mangaka nel lontano 1997.

I lettori non potranno neanche consolarsi con la trasposizione animata quindi, visto che anch’essa entrerà in pausa a partire dalla puntata 1965. Sul post leggiamo “Dopo l’episodio 1065 di questa domenica, l’anime di One Piece sarà in una settimana di riepilogo. L’episodio 1066 uscirà il 25 giugno.”

L’anime è ancora nel vivo della grande battaglia per la liberazione di Onigashima, dove Luffy deve ancora sbloccare la sua nuova forma che andrà a sconfiggere Kaido, il temibile Yonko che comanda sul Paese di Wano.

Sul Gear Fifth a quanto pare siamo quasi all’arrivo, visto che i leak parlano dei mesi estivi per quanto riguarda l’arrivo della versione animata della nuova trasformazione del protagonista. Sarà vero? Diteci la vostra.

Fonte Twitter @newworldartur