One Piece 1104: l’anime stupisce i fan con un’altra animazione di qualità

One Piece ha raggiunto una nuova fase molto importante dell’Arco Egghead sul piccolo schermo e il nuovo episodio ha dato prova ancora una volta di cosa sono capaci gli animatori di Toei. Al momento l’arco di Egghead di One Piece è giunto a un punto morto dato che Rufy e i Cappelli di Paglia hanno cercato di rintanarsi nella Frontier Dome con l’obiettivo di capire come fuggire dal laboratorio dell’isola insieme a Vegapunk. Nel frattempo, i membri del CP0 hanno acquisito temporaneamente il controllo sui Seraphim, con i quali cercano di entrare nel laboratorio ed eliminare completamente Vegapunk.

I Seraphim hanno già dimostrato di essere le armi più potenti appartenenti al Governo Mondiale. E ognuna di queste è modellata a immagine e somiglianza degli ex membri della Flotta dei Sette, ma dotate di abilità aggiuntive. Ora la situazione per i Cappelli di Paglia è più pericolosa visto che il CP0 può sfruttare il loro potenziale. Infatti è partito un assalto totale al laboratorio di Vegapunk che ha lasciato i fan a bocca aperta. Il motivo principale è l’animazione realizzata dall’animatore Shinnosuke Tanaka, che ha impressionato tutti gli appassionati della serie per i dettagli di questo primo grande attacco.

L’episodio 1104 di One Piece si intitola “Una situazione disperata! L’attacco totale dei Seraphim!” ed è visibile in streaming sia su Crunchyroll che su Netflix insieme a tutti i nuovi episodi di Egghead Arc finora rilasciati. I fan che seguono il manga, sanno che questo è in realtà solo l’inizio dell’Arco Egghead nella serie televisiva, infatti l’inizio vero e proprio dell’azione si vedrà nelle prossime settimane o mesi. Ci sono ancora alcune storie piuttosto importanti che devono essere adattate dal manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda.

Quest’ultimo infatti è tornato dopo la pausa di un mese con dei capitoli che segnano un punto di svolta nella storia della pirateria di Oda. Vegapunk infatti ha rivelato una parte della verità legata al Secolo del Grande Vuoto, che cambierà le sorti del mondo.

Fonte – Comicbook