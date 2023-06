Sand Land è il prossimo film anime tratto dal manga di Akira Toriyama, come ben sapete l’autore e la mente dietro il capolavoro di Dragon Ball. Durante il Summer Game Fest dell’8 giugno è stato anche confermato con un trailer gameplay da Bandai, la versione videoludica del titolo, al momento una chicca molto interessante.

PS5, Xbox Series X/S e PC sono le piattaforme su cui il gioco uscirà confermando anche la sua natura “next” e non “cross gen” come potevamo aspettarci, così come leggiamo su Comic Book.

Non sappiamo molto del gioco ma all’interno del video possiamo visionare Fiend Prince, Beelzebub, lo sceriffo Rao e il demone Thief, i quattro protagonisti che si muoveranno all’interno del mondo di gioco.

Come vediamo nella clip ufficiale a quanto pare si potranno anche guidare dei veicoli, specie se andiamo a considerare che i protagonisti si faranno spazio all’interno di vasti deserti e terre desolate popolate da un numero eclatante di nemici.

I veicoli probabilmente, insieme ai personaggi, saranno totalmente personalizzabili e tra design e attacchi Sand Land si prospetta un gioco davvero interessante.

Da come vedete nella clip il gameplay sarà molto vario e oltre un numero consistente di veicoli e dungeon da esplorare, il protagonista avrà anche la possibilità di cavalcare mostri e robot, rendendo così l’esperienza ancora più immersiva e divertente.

Sand Land: analisi del primo video Gameplay

Al momento non sappiamo davvero nulla del gioco, se non la produzione di Bandai ispirata anche al manga e al lungometraggio appunto di Akira Toriyama, al momento previsto in Giappone per il 18 agosto.

Non si sa se il titolo uscirà in contemporanea, ma senza dubbio la data potrebbe coincidere con il 2023 così da cavalcare l’hype della distribuzione nelle sale. Trattandosi di un’opera di Toriyama senza dubbio il film arriverà anche in Italia, confidando anche in una ristampa del manga da parte di Star Comics.

