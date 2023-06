Sand Land: annunciato il videogioco del manga di Toriyama!

Sand Land è un manga scritto e disegnato da Akira Toriyama, pubblicato su Weekly Shōnen Jump nel 2000. Si tratta di una breve opera realizzata dopo la conclusione di Dragon Ball. E con presente articolo vogliamo riportare l’annuncio del videogioco basato sugli eventi di Sand Land.

Annunciato durante il Summer Game Fest, sarà sviluppato un videogioco su Sand Land. L’annuncio è arrivato con il primo trailer in assoluto, che abbiamo riportato in cima al presente articolo. Sviluppato con Unreal Engine 5 da Bandai Namco, il videogioco invita i giocatori a tuffarsi in un misterioso mondo desertico dove umani e demoni vivono insieme. I giocatori controlleranno il personaggio principale Belzebubù, esplorando così il vasto paesaggio desertico in vari veicoli. Ci saranno dei carri armati da affrontare e avversari umani e demoniaci da combattere. Il videogioco di Sand Land sarà disponibile su PS5/PS4, Xbox Series X/S e PC.

Sand Land sta vivendo un momento importantissimo. Infatti prima dell’annuncio dei videogioco, abbiamo riportato un altro progetto in lavorazione. A dicembre 2022, Bandai Namco ha rivelato un adattamento cinematografico, animato in CGI. Toshihisa Yokoshima si occuperà della regia del film con Hiroshi Kojina come assistente. Hayashi Mori si occuperà della sceneggiatura, Yoshikazu Iwanami degli aspetti sonori mentre Yugo Kanno sarà il compositore.

Akira Toriyama ha lavorato su Sand Land dopo la conclusione di Dragon Ball. Questo conta solo 14 capitoli, pubblicati sulla rivista Weekly Shonen Jump nel 2000. Il manga segue le vicende del figlio di Lucifero, Belzebubù che decide di aiutare il generale Rao alla ricerca dell’acqua, che il Re di Sand Land ha reso quasi inaccessibile a tutti i cittadini. Sebbene non abbia raggiunto la stessa notorietà di Dragon Ball, il manga ha comunque ottenuto un’accoglienza positiva per i suoi personaggi e la sua ambientazione.

Dopo l’annuncio dell’anime, Toriyama ha espresso il suo entusiasmo nel poter vedere il suo lavoro debuttare sul piccolo schermo. Aveva detto infatti che aveva disegnato Sand Land mettendo in primo piano i suoi gusti. Alcune immagini che aveva visto non erano ancora completamente terminate. E anche per questo non si sarebbe mai aspettato di poter vedere un adattamento anime dopo oltre 20 anni.

Al momento non ci sono ulteriori circa una finestra di uscita del videogioco, ma ricordiamo che l’adattamento cinematografico farà il suo debutto nelle sale giapponesi il 18 agosto.

Fonte – CBR