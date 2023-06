Black Clover è una delle serie più seguite su Shonen Jump, mentre la trasposizione animata sicuramente non è da meno. Con un nuovo film animato in uscita su Netflix la serie di Tabata segna un record incredibile per le copie in circolazione del suo manga, che al momento si aggirano intorno ai 19 milioni: numeri da capogiro.

Con l’anime al momento conclusosi con 170 episodi, oltre il film in arrivo Black Clover sta anch’esso procedendo con l’arco narrativo finale, così come One Piece, Jujutsu Kaisen e My Hero Academia.

Come accennato così come leggiamo su Comic Book la serie shonen in questione ha segnato un importante record poco prima della pubblicazione del film sulla nota piattaforma streaming Netflix, dove grazie a un post Twitter di @WSJ_manga leggiamo: “Black Clover ha raggiunto 19.000.000 di copie in circolazione nel mondo con 35 volumi.”

Quindi con 35 volumi il manga ha raggiunto 19 milioni di copie in circolazione nel mondo, senza contare che quest’ultimo non ha ancora conclusa la sua corsa. Visto che Tabata sta ancora lavorando all’arco narrativo finale, quindi Black Clover avrà sicuramente ancora qualche anno di vita da assaporare.

Black Clover da record: più di 19 milioni di copie in circolazione nel mondo

Così come Jujutsu Kaisen, One Piece e My Hero Academia, anche Black Clover sta lavorando al suo arco finale, così da concludere una corsa fortunata per fare spazio ad altre storie, specie se andiamo a considerare il monopolio che queste tre opere rappresentano.

Incredibile pensare di come una sola storia possa raggiungere dei numeri così incredibili, accomunando milioni di appassionati intorno a questo grande medium ormai che è il fumetto giapponese, di conseguenza frutto di successo insieme agli anime, un altro medium molto importante per la diffusione dell’arte nipponica nel mondo.

Voi cosa ne pensate di questi numeri? Vi ricordo che anche Black Clover sta avviando la sua saga finale, quindi se volete recuperare il tutto potete usufruire di Planet Manga nel caso vorreste i manga in edizione fisica.

Fonte Comic Book – Twitter