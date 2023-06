Black Clover: le vendite del manga aumentano in vista del film

Black Clover è una delle serie shonen più amate di sempre e quest’anno farà il suo importante debutto sul grande schermo. Infatti la serie scritta e disegnata da Yuki Tabata, debutterà il 16 giugno in tutte le sale giapponesi con il film intitolato Black Clover: la spada dell’Imperatore magico. L’uscita era originariamente prevista contemporaneamente in Giappone e su Netflix il 31 marzo 2023, in seguito slittata a causa della pandemia di COVID-19 che ha rallentato la produzione.

Il film di Black Clover sarà diretto da Ayataka Tanemura e Yuki Tabata avrà il ruolo di supervisore capo, oltre a quello di fornire i design dei personaggi per il film. Il lungometraggio animato durerà 1 ora e 50 minuti e presenta una nuova storia non vista nel anime o manga. Per quanto riguarda cosa aspettarsi dal nuovo film di Black Clover, la sinossi anticipa che Asta continua a raggiungere ottimi risultati verso l’obiettivo di diventare il Re Mago. Tuttavia appare il precedente Re Mago Conrad, in passato così temuto per la sua malvagità da essere sigillato. Con lui compariranno altri tre Re Maghi precedenti. Rianimati con la Spada Imperiale, il loro obiettivo è distruggere il Regno di Clover. Asta se la vedrà quindi contro i precedenti Re Maghi. Si prospetta una feroce battaglia che coinvolgerà tutti i cavalieri magici.

Per quanto riguarda il manga di Black Clover, al momento si trova nel suo arco finale. E, come spesso accade quando c’è un nuovo progetto anime in lavorazione, il manga ha registrato record di vendita incredibili. Con l’uscita del volume 35 in Giappone, risalente al 2 giugno, Black Clover ha raggiunto un nuovo importante traguardo di vendite. Infatti la serie di Tabata ora conta oltre 19 milioni di copie in circolazione in tutto il mondo. E questi numeri precedono l’uscita di Black Clover: la spada dell’Imperatore magico alla fine di questo mese. Quindi con questo possiamo immaginare che l’attesa del film abbia generato molta vicinanza alla serie manga.

L’anime di Black Clover, invece, si è concluso nel 2021 con 170 episodi. L’annuncio del primo film in assoluto invece, risale al 2021 e presenterà una storia originale non vista nel manga. Quindi con l’arrivo del film, anche il manga guadagna più appeal tra i lettori.

