One Piece 1085: svelato il legame sorprendente tra Rufy e Bibi!

Il mondo di One Piece è caratterizzato da tantissimi personaggi che Oda ha introdotto nel corso di una serializzazione che dura da oltre 20 anni. E con il capitolo più recente pubblicato, ossia il 1085, vogliamo riportare un aggiornamento molto importante che rivela un sorprendente legame tra Rufy e la principessa di Alabasta, Nefertari Bibi.

Negli ultimi capitoli di One Piece, le vicende si stanno svolgendo in maniera intensa e con un ritmo costantemente elevato. Capitolo dopo capitolo Eiichiro Oda sta portando alla luce tantissimi segreti tenuti nascosti per molti anni e alcuni di questi sono pazzeschi. Infatti il presente articolo conterrà alcuni spoiler legati a quello di cui vogliamo parlare, dopo la pubblicazione del capitolo 1085 di One Piece. Quindi consigliamo a chi non vuole scoprire anzitempo gli sviluppi del manga di non proseguire ulteriormente.

Il capitolo 1085 riprende dal falshback su Cobra, che si trova a Marijoa dinanzi ai Cinque Astri di Saggezza e Im. Vede, con occhi sconvolti, che un’entità sconosciuta si siede sul trono vuoto, circondato dalle armi dei primi sovrani delle nazioni che formarono il Governo Mondiale, simbolo del giuramento pronunciato ottocento anni fa. Ed è la figura misteriosa stessa che comincia a parlare della famosa “D”, per poi porre un quesito al Re di Alabasta.

Im afferma che tutto quello che accade nel mondo della pirateria, è frutto di un errore della Regina Lily di Alabasta, senza del quale non ci sarebbe stata la diffusione dei Poneglyph in ogni parte del mondo. Senza questo errore nessuno avrebbe nemmeno condotto approfondimenti proibiti sul Secolo del Grande Vuoto e nessuno avrebbe cercato il One Piece.

Il dubbio di Im è che questo errore di cui parla, commesso dalla Regina Lily, sia stato in realtà pianificato e non fortuito. E la verità è contenuta nella lettera di Lily inviata ad Alabasta. A questo punto Im chiede a Re Cobra il vero nome di chi ha inviato la lettera. Consapevole che non sarebbe uscito da quella stanza vivo, Cobra afferma che quella lettera misteriosa porta la firma della Regina di Alabasta, Nefertari D. Lily.

Quindi Rufy e Bibi sono legati tra loro in quanto portano la lettera D nel loro nome! E poco prima di morire, Cobra chiede a Sabo, intervenuto per cercare di salvarlo, di raggiungere Rufy per dirgli che la casata Nefertari porta la D.