Tra le uscite manga Star Comics del 7 giugno 2023 si segnala Demon Slayer – Kimetsu No Yaiba Another Story, lo speciale spin-off realizzato dal talentuoso Ryoji Hirano della serie campione di vendite dell’ultimo anno. Inoltre, si conclude con l’undicesimo volume Echoes, la storia di vendetta e mistero di Kei Sanbe.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 7 giugno 2023, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 7 giugno 2023

ARIADNE IN THE BLUE SKY n. 18

KAPPA EXTRA n.286

di Norihiro Yagi

€ 5,90

UNA MAGICA AVVENTURA FANTASY DALL’AUTORE DI “CLAYMORE”

Mentre la comitiva di Lacyl medita sulla prossima meta da raggiungere, in una locanda arriva un messaggio destinato a loro da parte del “Cavaliere del crepuscolo” al servizio di Salena, la sorella di Leana… A quale scopo spingersi in questo mondo, superando lo spazio e il tempo?

BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE n. 18

ZERO n.269

di NISIOISIN , OH! GREAT

€ 6,50

TRATTO DALL’ACCLAMATA SERIE DI LIGHT NOVEL FIRMATE DA NISIOISIN E SUPERBAMENTE DISEGNATO DALL’ABILE MANO DI OH! GREAT!

Il “gatto disturbatore” è tornato ed è più potente di prima. Come se non bastasse, Shinobu è improvvisamente scomparsa dall’ombra di Koyomi. Riuscirà il ragazzo a sistemare tutto prima dell’appuntamento con Senjogahara?

CLAYMORE NEW EDITION n. 8

di Norihiro Yagi

€ 5,90

Dopo aver ereditato il braccio destro sacrificato da Irene e aver sconfitto Ophelia, Clare visita una città in cerca di Raki, da cui si è separata tempo prima. Lì si imbatte per caso in un’altra guerriera, orribilmente dilaniata da un nemico sconosciuto… Quale nuova minaccia la attende?

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA ANOTHER STORY

BIG n.87

di Koyoharu Gotouge , Ryoji Hirano

€ 5,90

LO SPIN-OFF SULLE AVVENTURE DELLE COLONNE PIÙ AMATE!

Dopo l’incredibile successo della serie di Koyoharu Gotouge, arriva per tutti gli appassionati un fantastico spin-off realizzato dal talentuoso Ryoji Hirano che, oltre a degli aneddoti sulle Colonne, contiene anche la raccolta completa delle dinamiche strisce a quattro vignette degli “Intermezzi di Demon Slayer”!

La Colonna dell’Acqua Tomioka si reca su un monte per vendicare il padre di Yae, una cacciatrice matagi incontrata poco tempo prima. Rengoku, invece, per ereditare il titolo di Colonna delle Fiamme affronta un demone delle Dodici Lune Demoniache… Il grande ritorno delle ambientazioni e degli affascinanti personaggi di Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba!

ECHOES n. 11

WONDER n.127

di Kei Sanbe

€ 6,50

UN’OPERA DI VENDETTA E MISTERO DEL MAESTRO SANBE!

Dopo aver pedinato Wakazono, tramite la “condivisione della vista” Senri si rende conto che anche Kazuto è sulle tracce dell’uomo. Deciso a eliminare definitivamente il poliziotto, infatti, suo fratello lo segue fin dentro un vecchio edificio in stile occidentale, e Senri, vedendolo entrare spedito poco dopo Wakazono, capisce che è caduto in una trappola… La storia dei due gemelli giunge alla sua incredibile conclusione!

HEAVENLY DELUSION n. 8

ZERO n.268

di Masakazu Ishiguro

€ 7,50

UNA SORPRENDENTE ODISSEA FRA “PARADISI” ARTIFICIALI E PAESAGGI APOCALITTICI

In seguito alla distruzione dell’Istituto Scolastico Takahara i bambini della scuola, che sono finiti dispersi in vari luoghi, si trovano ad affrontare un enorme terremoto. Intanto, nelle parole e nei gesti di Nata, che dovrebbe aver perso la memoria, si inizia a intravedere l’ombra di qualcun altro… Maru e Kiruko, poi, mentre continuano il loro viaggio verso la struttura di Nara, si imbattono in uno strano uomo…

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR n. 19

FAN n.284

di Aka Akasaka

€ 6,50

CHI SI INNAMORA… PERDE!

Kaguya e Miyuki, che si sono finalmente messi insieme, si recano a Kyoto per un viaggio d’istruzione. Che riescano a trovare il momento in cui lasciarsi un po’ andare…? Purtroppo per loro, Ai Hayasaka, domestica al servizio esclusivo di Kaguya, ha annunciato che proprio in quell’occasione lascerà il suo incarico, una scelta che sconvolge la famiglia Shinomiya. La città di Kyoto diventerà lo sfondo di una tragica fuga in cui il vero legame tra Kaguya e Hayasaka verrà messo seriamente alla prova!

KAMISAMA KISS NEW EDITION n. 6

di Julietta Suzuki

€ 9,00

Nanami ha raccontato a Mizuki di aver ricevuto… una proposta di matrimonio?! E a quanto pare la ragazza sarebbe intenzionata ad accettare, “anche per far piacere a Tomoe”! Il suono di queste parole fa venire un colpo a Mizuki, che non riesce a credere alle sue orecchie. E mentre Nanami e i suoi due servitori divini sono in viaggio per recarsi dal toshigami dell’anno nuovo e porgergli i loro saluti, Tomoe e Mizuki riescono a vedere… il passato di Nanami!

THE TUNNEL TO SUMMER, THE EXIT OF GOODBYES: ULTRAMARINE n. 2

KAPPA EXTRA n.287

di Koudon , Kukka , Mei Hachimoku

€ 6,50

L’OPERA CHE HA ISPIRATO IL CELEBRE FILM D’ANIMAZIONE!

Kaoru, combattuto fra speranze e timori, inizia a esplorare il tunnel con Hanashiro, che al contrario sembra motivata ed entusiasta. Nel vederla tanto diversa da come si comporta di solito a scuola, al ragazzo sorge un dubbio… Cosa attende i due liceali?