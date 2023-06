Yuki Tabata (Black Clover) ridisegna il volume 40 di Dragon ball

Yuki Tabata è il mangaka famoso per aver creato Black Clover e con il presente articolo riportiamo che ha dato il suo contributo alla celebrazione dei 40 anni di Dragon Ball. La serie manga scritta e disegnata da Akira Toriyama ha debuttato infatti nel 1984 da decenni ed è tutt’ora in corso e fiorente negli ultimi anni. Infatti con il debutto di Dragon Ball Super, Goku e gli altri guerrieri sono tornati in azione a metà degli anni 2010, proseguendo la sua storia con Toyotaro. Dai nuovi giochi ai film e ai manga, Dragon Ball ha tutto, incluso un recente tributo del mangaka di Black Clover.

Questo ha a che fare con il cosiddetto Dragon Ball Gallery Project. Si tratta di un progetto proposto da Saikyo Jump per onorare il 40° anniversario di Dragon Ball. Questo ha quindi coinvolto i migliori mangaka per rendere omaggio a Goku e alla sua storia. Ogni mese, diversi mangaka ridisegneranno, seguendo il loro stile artistico, una delle 42 cover dei volumi di Dragon Ball fino a novembre 2024. E questo mese Tabata ha voluto commemorare una delle serie manga più famose di sempre, scegliendo il volume 40.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider DbsHype. Di seguito ne riportiamo il link sul quale cliccare per poter vedere la cover del volume disegnata da Tabata:

https://twitter.com/DbsHype/status/1663535759566209030?s=20

Come si può vedere, Tabata ha ridisegnato il volume 40 di Dragon Ball che tutti i fan sicuramente ricorderanno, in quanto ritrae Gotenks nella forma base. Una delle peculiarità di Dragon Ball che la distingue proprio dagli altri manga sono proprio le fusioni tra due personaggi. Goken e Trunks si sono fusi per dare vita a Gotenks, che si è occupato di Super Bu combattendo in modo infantile ma efficace. Anche Goku e Vegeta si sono fusi generando Vegeth, un guerriero di assoluta superiorità. Tabata ha realizzato un ottimo lavoro, con un Gotenks che ricorda molto Asta per via dei lineamenti.

Ovviamente, la scelta di questa cover da parte del mangaka di Black Clover risulterà molto chiara a tutti i fan. In passato, Yuki Tabata ha spesso lodato Dragon Ball, affermando che il suo percorso professionale ha avuto iniziato dopo aver letto Dragon Ball. Ed è piuttosto bello vedere questo suo omaggio per un progetto che porta anche la sua firma.

Fonte – Comicbook