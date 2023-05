Lupin III: Italia 2 trasmetterà ogni settimana un film del franchise

Italia 2 continua con il suo palinsesto dedicato agli anime, trasmettendo a partire dal 30 maggio anche i lungometraggi animati dedicati al ladro gentiluomo più conosciuto e amato di sempre.

Infatti a partire dalla data appena citata si comincia con il grande classico Il castello di Cagliostro, secondo film ufficiale del franchise e primo diretto dal maestro Miyazaki.

Come accennato il tutto comincerà martedì 30 maggio alle 21:15 con il lungometraggio appena citato, che verrà poi replicato mercoledì in seconda serata, alle 23:10. Come accennato questa programmazione sarà incentrata sulla filmografia dell’anime cult, per tamponare il flop delle repliche di Detective Conan.

In calce tutta la lista ufficiale dei film:

Lupin III – La pietra della saggezza (ルパン三世 ルパンVS複製人間 Rupan Sansei: Rupan vāsasu kurōn?), regia di Sōji Yoshikawa (1978)

Lupin III – Il castello di Cagliostro (ルパン三世 カリオストロの城 Rupan Sansei: Kariosutoro no shiro?), regia di Hayao Miyazaki (1979)

Lupin III – La leggenda dell’oro di Babilonia (ルパン三世 バビロンの黄金伝説 Rupan Sansei: Babiron no ōgon densetsu?), regia di Seijun Suzuki e Shigetsugu Yoshida (1985)

Lupin III – La cospirazione dei Fuma (ルパン三世 風魔一族の陰謀 Rupan Sansei: Fūma ichizoku no inbō?), regia di Masayuki Ōzeki (1987)

Lupin III – Le profezie di Nostradamus (ルパン三世 くたばれ!ノストラダムス Rupan Sansei: Kutabare! Nosutoradamusu?), regia di Takeshi Shirato (1995)

Lupin III – Trappola mortale (ルパン三世 DEAD OR ALIVE Rupan Sansei: Deddo oa Araibu?), regia di Monkey Punch (1996)

Lupin III – La lapide di Jigen Daisuke (LUPIN THE IIIRD 次元大介の墓標?), regia di Takeshi Koike (2014)

Lupin the IIIrd – Ishikawa Goemon getto di sangue (LUPIN THE IIIRD 血煙の石川五ェ門?), regia di Takeshi Koike (2017)

Lupin the IIIrd – La bugia di Mine Fujiko (LUPIN THE IIIRD 峰不二子の嘘?), regia di Takeshi Koike (2019)

Lupin III – The First (ルパン三世 THE FIRST?), regia di Takashi Yamazaki (2019)

Italia 2 trasmetterà ogni settimana un film del franchise

Da come ricordate l’ultimo film del franchise è stato proposto in CGI mentre recentemente è anche uscito un crossover sempre in computer grafica del ladro gentiluomo insieme a Occhi di Gatto. Cosa ne pensate del programma su Italia 2?

Fonte Facebook Italia 2 – Mediaset