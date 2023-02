Lupin Zero arriva doppiato in italiano su Prime Video

Lupin Zero è la serie di 6 episodi che narra le origini del ladro gentiluomo più amato di sempre da tantissime generazioni. Recentemente è stata pubblicata tutta su Prime Video appunto, rivelandosi una sorpresa davvero interessante (qui potete leggere la nostra opinione).

Con un post su Facebook Anime Factory ha deciso di accogliere le richieste di tutto il pubblico nostrano per quanto riguarda il doppiaggio di questa serie prequel e pubblicarlo sulla piattaforma streaming nella giornata di ieri, donando così la possibilità a molto più pubblico di godersi la serie in questione.

Nonostante sia una piccola perla, chi non è abituato alla lettura dei sottotitoli durante la visione potrebbe non dare una possibilità al prodotto proprio per via di questa mancanza. La distribuzione italiana ha quindi deciso di colmare questa laguna e offrire a un’altra fetta di pubblico la possibilità di visionare questo piccolo capolavoro.

Lupin Zero arriva doppiato in italiano su Prime Video

Come leggete nel post è stata una grandissima richiesta da parte del pubblico quella di ricevere gli episodi doppiati in italiano, e quindi proprio per questo Anime Factory ha deciso di lavorare duramente per portare il prima possibile al suo pubblico questi sei episodi doppiati in italiano di Lupin Zero.

Essendo un franchise molto noto, la mancanza del doppiaggio classico italiano potrebbe allontanare una fetta di pubblico, che come accennato non è abituata a visionare prodotti del genere in lingua originale, specie se entriamo nella natura del noto franchise creato da Monkey Punch in Italia.

Avendo una produzione molto longeva anche in Italia non solo per quanto riguarda la serie anime, ma anche per i film, era anche ovvio che la richiesta da parte del pubblico fosse quella discussa in questa sede: non esisteva alcun dubbio in merito.

Allo stesso tempo questa aggiunta sicuramente può donare una motivazione per visionare ancora una volta la serie in lingua italiana, per gustare al meglio tutte quelle sfumature e piccole chicche che si possono perdere durante la prima visione della suddetta. Voi avete visto Lupin Zero? Oppure la guarderete ora in italiano? Diteci la vostra.

Fonte Principale Facebook Ufficiale di Anime Factory