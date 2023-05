Dragon Ball: Toriyama parla della creazione dei suoi personaggi femminili

Dragon Ball ha introdotto tantissimi personaggi nel corso degli anni. Chiaramente sono tantissimi i guerrieri e il nome principale non può che essere Goku. A seguire impossibile non menzionare Gohan a Vegeta e Piccolo, e come i fan sanno sono tanti i personaggi maschili. Ma con il presente articolo vogliamo concentrarci sui personaggi femminili. Bulma è quello più importante, infatti debutta nel primo capitolo di Dragon Ball disegnato da Toriyama. A quanto pare il mangaka ha ammesso di aver affrontato dei problemi durante la creazione dei personaggi femminili della serie.

L’aggiornamento proviene da Dragon Ball Forever, una vecchia guida alla serie uscita in Giappone anni fa. Il numero presenta un’intervista di decenni fa con Akira Toriyama. In questa occasione il mangaka ha parlato della storia del manga e Toriyama ha confessato una verità sul suo processo creativo.

“Ogni volta che disegno donne, finiscono tutte con una personalità rude“, ha condiviso mangaka. Toriyama continua dicendo che non riesce proprio a disegnarle in modo più carino e docile. Chichi aveva una personalità che in un certo senso non gli piaceva. Il mangaka dice che probabilmente è diventata più brontolona nel tempo, perché Goku era disoccupato. E questo li ha portati a spendere la fortuna dello Stregone del Toro per tirare avanti.

Quindi Toriyama si allontana da personaggi femminili frizzanti, ed è una dinamica che continua tutt’oggi. Si possono considerare altri esempi come quelli di Kale e Caulifla. Le due donne Saiyan hanno personalità molto diverse, ma nessuna delle due si potrebbe considerare allegra.

Per quanto riguarda i protagonisti di Dragon Ball, sembra che Toriyama si sia assicurato di disegnare personaggi come Trunks del Futuro pensando al suo pubblico, principalmente femminile. Toriyama diceva che nel caso dei personaggi maschili, c’erano parti che ha disegnato pensando alle fan donne. E Trunks nasce per appagare anche il gusto femminile. “Anche qualcuno come Piccolo è popolare tra le donne, a quanto pare” dice il mangaka.

Nel corso degli anni, Dragon Ball ha decisamente rivoluzionato le cose, con i suoi nuovi personaggi. Più di recente, Dragon Ball Super ha colpito tantissimo i fan nel manga con Moro. Ma personaggi come Goku e Bulma rimangono i preferiti dei fan, i quali non vorrebbe i due in nessun altro modo.

