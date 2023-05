5 anime in cui il protagonista è un villain vuole ovviamente mettere in risalto 5 opere animate in cui al centro non ammiriamo il classico protagonista buono e dall’animo nobile, ma bensì un crudele e spesso efferato assassino.

Andremo ad analizzare diverse opere, tra shonen e seinen, senza porre dei vincoli o delle classifiche volte alla competizione. I nomi citati saranno anche poi dei veri e propri consigli spassionati da cui attingere, anche se speriamo che la maggior parte li conosciate già. Vi invitiamo a non continuare per evitare spoiler.

5 anime in cui il protagonista è un villain

Attack on Titan

Hellsing

Death Note

Overlord

Psyco-Pass

Attack on Titan

Ancora una volta vi invitiamo a non leggere nel caso non fosse in pari con l’anime o il manga, visto che questa situazione viene mostrata molto avanti nella storia, quasi alle battute finali.

Verso la fine della storia Hajime Isayama pone infatti il protagonista Eren Jeager come il villain della vicenda, capovolgendo in maniera assurda il volto della storia.

Eren, specie alle prime battute si pone come un personaggio debole e incapace di sopravvivere all’interno del sanguinoso mondo in cui è stato catapultato; per molto tempo Mikasa si occuperà della sua vita.

Il tutto viene capovolto alla fine della vicenda ponendo il protagonista inizialmente dalla parte del giusto, verso l’altra faccia del male, nonostante le sue gesta sono mosse da ideali complessi e sfaccettati, capaci di dividere il pubblico in due parti: i sostenitori e gli oppositori. Voi da che parte state?

Hellsing Ultimate

Quando si parla di anime o manga violenti, assurdi, con al centro un protagonista villain, di certo non può mancare Hellsing. Alucard è il protagonista della storia, capace di compiere delle gesta brutali e spesso cruente, che non lasciano alcun dubbio allo spettatore sulla natura del personaggio centrale.

La storia è spesso caotica, mai statica (tranne che per alcune parti ndr) e i personaggi centrali sono sempre all’opera, sempre in caccia. Lo splatter e il gore sono il centro di Hellsing Ultimate e proprio per questo serviva un protagonista cattiva al punto giusto, come nel caso di Alucard.

Death Note – 5 anime in cui il protagonista è un villain

Anche in questo caso se parliamo di antieroi, villain e via discorrendo, Death Note non può mancare per via delle ambizioni di Light Yagami, protagonista della storia. Come ben sapete quest’ultimo entra in possesso di un quaderno della morte, lanciato sulla Terra da Ryuk, un potente Shinigami.

Fin dalle prime battute della storia notiamo in Light un forte senso di odio verso il mondo e i criminali, che nonostante possa essere compreso, l’omicidio è sempre un altro paio di maniche.

Il susseguirsi di eventi trascinerà il protagonista in un gioco mentale sadico, irreversibile, dove per andare avanti compierà delle scelte incontrollabili volte solamente all’egoismo e al compimento della sua missione.

Overlord

Ainz è il protagonista della vicenda e se si trova qui, anche in questo caso stiamo parlando di un villain ben definito. In questo caso parliamo di un Isekai, dove il personaggio viene catapultato in un mondo da governare con il suo potere acquisito con la reincarnazione in un temibile scheletro, tramite l’esercito di mostri, bestie e via discorrendo.

“Overlord” segue la storia di Suzuki Satoru, un giovane annoiato dalla vita che passa la maggior parte del tempo a giocare al gioco DMMO-RPG “YGGDRASIL”.

Psyco-Pass

Psyco-Pass mette al centro delle vicende Makishima Shogo, un ragazzo che si oppone al sistema sociale “Psycho-Pass”, il Sibyl System.

Essendosi opposto a questo sistema Shogo manipola le persone facendogli credere che si tratta di un sistema malvagio, provocando un tumulto. Questo ostacola l’altra protagonista, Akane, rendendo Makishima un potenziale antagonista di questa serie, visto che giostra il mondo che lo circonda per un suo tornaconto personale.

L’anime in questione è ambientato in una società distopica proiettata nel futuro in cui il Sibyl System, un sistema gestito dal governo controlla e regola la salute mentale e il comportamento delle persone.

La storia si concentra su Akane Tsunemori, una neoassunta assegnata alla Divisione Investigativa Criminale dell’Ufficio di Pubblica Sicurezza.