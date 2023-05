Ray Stevenson, attore in Thor, Punisher e Ahsoka, è morto a 58 anni

Ray Stevenson, il prolifico attore irlandese diventato famoso in Rome della HBO e che da allora ha interpretato il Punitore in Punisher: War Zone del 2008, Volstagg nei film Thor del Marvel Cinematic Universe e Baylan Skoll nella serie Ahsoka in arrivo su Disney+, è morto improvvisamente all’età di 58 anni, mentre si trovava ad Ischia per le riprese di un film

Ray Stevenson ha deciso di intraprendere la carriera di attore a 25 anni, frequentando la Bristol Old Vic Theatre School e diplomandosi all’età di 29 anni. Negli anni Novanta ha iniziato a partecipare a diverse produzioni televisive, prima di fare il suo debutto al cinema nel film La teoria del volo (1998), in un piccolo ma importante ruolo contro Helana Bonham Carter.

Dopo una serie di piccoli ruoli da guest-star in varie serie televisive, la grande occasione per Ray Stevenson è stata quella di interpretare Dagonet nel film campione d’incassi del 2004, King Arthur, che reimmaginava il re britannico come romano. Forse questo ha aiutato Stevenson a ottenere il suo ruolo successivo, che è stato il suo vero successo, quello di Titus Pullo, il migliore amico del protagonista Lucius Vorenus (interpretato da Keith McKidd) nella serie di successo della HBO/BBC, Rome .

Nel 2008, Stevenson ha avuto i suoi primi due ruoli da protagonista, sia nel film horror Outpost che nel ruolo di Frank Castle, il Punitore, nel terzo film con l’iconico personaggio Marvel, Punisher: War Zone di Lexi Alexander.

Ray Stevenson era un uomo possente, e questa fisicità è stata probabilmente ciò che lo ha portato a essere scritturato per un altro dei suoi ruoli più importanti, quello del compagno d’armi di Thor, Volstagg (uno dei Tre Guerrieri) nel franchise cinematografico Thor all’interno del Marvel Cinematic Universe.

Nel 2014 è entrato a far parte della serie di film Divergent, apparendo in ciascuno dei tre film della trilogia. Un anno dopo, si è unito al cast dell’acclamata serie di Starz, Black Sails, nel ruolo di Barbanera. Ha avuto anche un ruolo di spicco nel ruolo del mafioso ucraino Isaak Sirko nella settima stagione della serie di successo di Showtime, Dexter.

Stevenson ha doppiato Gar Sexton in Star Wars Rebels e Star Wars: The Clone Wars, e recentemente è stato rivelato che Stevenson sarebbe tornato nel mondo di Star Wars interpretando il Jedi Oscuro noto come Baylan Skoll nella prossima serie Ahsoka per Disney+, il cui trailer è stato diffuso durante la Star Wars Celebration e che sarà tragicamente pubblicata postuma.

Stevenson si trovava in Italia per le riprese di Cassino in Ischia quando è morto domenica.