Star Wars: Ray Stevenson sarà in Ahsoka

Ahsoka, la serie legata a Star Wars che inizierà le riprese a fine Aprile, aggiunge alla sua lista di interpreti Ray Stevenson. Secondo The Hollywood Reporter l’attore è stato infatti scritturato per un ruolo di antagonista nella serie, nella precisione in quello di un ex ammiraglio imperiale (anche se non si tratta del Grand’ammiraglio Thrawn).

Per Ray Stevenson si tratta di un ritorno al franchise di Star Wars: pur non essendo mai apparso in carne ed ossa, in originale ha prestato la voce al personaggio di Gar Saxon, il comandante mandaloriano appartenente al Clan Viszla apparso sia in Star Wars: The Clone Wars che in Star Wars: Rebels, le due serie in cui è apparsa Ahsoka.

Ray Stevenson, recentemente apparso anche in Vikings, è noto per aver interpretato il pirata Barbanera nella serie Black Sails e ben due ruoli Marvel, ovvero Volstagg nei tre film di Thor e Frank Castle in Punisher: War Zone.

La serie Ahsoka è incentrata sul personaggio di Ahsoka Tano, amatissimo dai fan delle serie di animazioni che hanno preceduto la nascita di Disney+ e il proliferare delle serie in live action. La ex padawan di Anakin Skywalker, che ha abbandonato l’Ordine Jedi e ha avuto un ruolo fondamentale nella nascita della ribellione all’Impero, ha fatto il suo debutto dal vivo nella seconda stagione di The Mandalorian ed è apparsa recentemente anche in un episodio di The Book of Boba Fett.

I dettagli della trama vengono mantenuti segreti, ma la storia generale consisteva nel viaggio di Tano da un’estremità all’altra della galassia alla ricerca del Grand’ammiraglio Thrawn, un ex comandante dell’Impero, scomparso insieme al giovane jedi Ezra Bridger alla fine di Rebels.

Rosario Dawson interpreta il personaggio principale e il cast comprende anche Mary Elizabeth Winstead, l’attrice ucraina Ivanna Sakhno e l’attrice australiana Natasha Liu Bordizzo. Hayden Christensen riprenderà il ruolo di Anakin Skywalker anche in questa sede (anche se probabilmente solo in flashback), dopo averlo fatto nella serie Obi-Wan Kenobi che debutterà il 25 maggio.